Tesla Roadster: è la volta buona?

Il nuovo logo è stato depositato, manca soltanto l'auto

di Redazione Drive Up
06 Feb 2026 - 15:44
Non siamo mai stati così vicini al debutto della nuova Tesla Roadster. O almeno, questo lascerebbe intendere il nuovo logo registrato presso l'ufficio brevetti degli Stati Uniti d'America, accompagnato da una sagoma della vettura. Sono quasi dieci anni che il mondo "attende" l'arrivo di quella che - a detta di Elon Musk - dovrebbe essere il modello di automobile più incredibile mai prodotto.
Oltre i limiti
Le parole del Fondatore lasciano ormai il tempo che trovano. Tempo che i clienti della prossima sportiva a zero emissioni hanno imparato a conciliare con la pazienza, considerando che alcuni di loro si sono lasciati sedurre depositando 50 mila euro nell'ormai lontanissimo 2017. Anni in cui abbiamo perso il conto delle dichiarazioni roboanti, passate da pacchetti opzionali con razzi SpaceX fino all'annuncio di un'auto definitiva a completa guida autonoma (allora perché farne una sportiva?). 
Forse ci siamo
Anche le prestazioni sono una telenovela, con - l'ultima - promessa di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di un secondo. Insopportabile per qualunque automobilista che non abbia fatto un brevetto di volo in aeronautica. Dichiarazioni a parte, la registrazione del logo è il momento che più avvicina la nuova Roadster alla presentazione ufficiale, prevista per aprile 2026. Manca poco, a meno che non ci sia l'ennesimo rinvio alla ricerca di qualche nuova, inverosimile, tecnologia di bordo.  

