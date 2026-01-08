Logo SportMediaset

CdM spada donne, 7 azzurre in tabellone principale a Fujairah

08 Gen 2026 - 23:25

Sette azzurre avanzano al tabellone principale della gara individuale femminile nella tappa di Coppa del Mondo di spada a Fujairah. Erano già ammesse alla giornata clou di sabato, per diritto di ranking, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Kowalczyk, tutte tra le top 16 della classifica mondiale. Fin dopo la fase a gironi, chiusa con cinque vittorie e una sola sconfitta (aliquota di +17), si è aggiunta alle compagne Federica Isola. Il numero delle spadiste del CT Dario Chiadò è poi salito a sette qualificate dopo i tabelloni preliminari, che hanno visto anche Carola Maccagno e Lucrezia Paulis staccare l'ambito pass. Stop nell'assalto decisivo per Alessandra Bozza, mentre si sono fermate nel turno precedente Gaia Caforio e Beatrice Cagnin. Out dopo la fase a gironi Nicol Foietta e Roberta Marzani. Domani la tappa di Coppa del Mondo di spada negli Emirati Arabi proseguirà con le qualificazioni della gara maschile, e inizieranno anche - sempre con le fasi preliminari - le competizioni delle altre armi che prevedono il Grand Prix di sciabola a Tunisi (nel venerdì in pedana le donne) e le prove di fioretto tra Hong Kong al femminile e lo storico appuntamento di Parigi al maschile. 

