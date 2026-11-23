Il motorsport è una questione seria e un affare costoso. Competere richiede risorse, persone e tempo da dedicare a un'attività che, per quanto appagante, non sempre garantisce un ritorno in termini economici. Stellantis sembra trovarsi in un momento di valutazione: il gruppo intende risparmiare molto denaro e in discussione sono finiti i programmi sportivi.

Che fare

Il piano del CEO Antonio Filosa prevede il taglio di 6 miliardi di euro entro il 2028. Il manager starebbe valutando se mantenere la presenza di Peugeot, Citroen, Opel e Lancia nei differenti campionati sia un'opportunità o soltanto un costo da contenere. Secondo un'indiscrezione dei francesi di Le Figaro, Stellantis potrebbe prendere una decisione a riguardo già entro la fine di questa settimana. La divisione motorsport occupa 300 persone e costa circa 300 milioni di euro ogni anno.

Senza ritorno

Sono tanti soldi che non sempre hanno portato a un risultato: Peugeot compete da cinque anni nel WEC senza aver mai vinto una gara. Filosa è convinto che i marchi in grado di garantire una crescita organica al gruppo nei prossimi anni sono RAM, Jeep, Fiat e Peugeot a cui sarà destinato il 70% delle risorse pianificate. Entro il 2030 saranno lanciati sul mercato 60 nuovi modelli e 50 aggiornamenti di prodotto. Il motorsport potrebbe presto diventare soltanto un peso per le casse.