Dichiarazioni

Stellantis investe in Italia grazie ai cinesi

L'Amministratore Delegato Antonio Filosa conferma l'arrivo di Leapmotor nella fabbrica di Pomigliano d'Arco

di Redazione Drive Up
13 Nov 2026 - 09:20
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© Ufficio Stampa

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Stellantis investirà di nuovo in Italia portando la produzione del marchio cinese Leapmotor a Pomigliano d'Arco. C'era da aspettarselo: la joint venture Italia-Cina esiste anche per ridare slancio agli storici stabilimenti del gruppo. Ne è consapevole l'Amministratore Delegato Antonio Filosa.
Economica e di massa
L'arrivo di Leapmotor in Italia ha dato a Stellantis la possibilità di rifiatare sul mercato delle elettriche. La T03, compatta a zero emissioni, sta trovando il favore del pubblico confermandosi ogni mese come una delle più vendute nel suo segmento. "Abbiamo una partnership con Leapmotor che ha già molto successo sul piano commerciale e che vogliamo espandere ad altre possibilità", ha dichiarato Filosa in riferimento alla volontà di portare in una fabbrica italiana la produzione di nuovi modelli.
Per tanti marchi
"Questa collaborazione ci aiuterà su diversi impianti europei, uno anche italiano, e ci aiuterà a co-sviluppare soluzioni future soprattutto elettriche ed elettroniche. La E-Car è una delle cose su cui lavoreremo intensamente insieme", continua l'AD di Stellantis. Sembra chiara l'intenzione di garantire un futuro più concreto all'impianto campano attraverso nuove sinergie industriali con l'alleato cinese. Il piano non è ancora del tutto svelato ma è probabile che ci saranno novità per Fiat, Citroen e, forse Opel.

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