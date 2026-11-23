Amorim meglio… di Allegri. I poker targati Spalletti
Prima "manita" rossonera per l'allenatore portoghese che aveva già archiviato un 4-0 in Europa. Il Milan di Max l'anno scorso non aveva mai fatto più di tre gol a partita. Spalletti si gode il 4-0 con il Venezia...di Matteo Dotto
© IPA
Vincono tutte le Grandi o presunte tali eccetto l’Inter. Il potere è capitolino con la Lazio a 32 e la Roma a 30. Segue la Lombardia: Inter 29, Milan 27 e Como 26. Si riaffaccia in zona Europa (per ora di Conference) la Juventus che con 21 punti scavalca al sesto posto il Frosinone. La 12esima è la giornata dei centravanti: Malen fa poker, Pio Esposito fa tris, Gonçalo Ramos fa gol (ed è una notizia) così come - altro scoop - vanno a segno Woltemade e Kolo Muani (su rigore).
POKER - Primo poker in questo campionato per la Juve che in Europa League vantava già un 5-0 contro gli olandesi del Nec. Nella scorsa stagione sotto la gestione di Spalletti erano state due le partite vinte con quattro o più gol di scarto, entrambe in Serie A: 5-0 alla Cremonese (20esima giornata, 12 gennaio 2026: Bremer, David, Yildiz, autogol Terracciano e McKennie i marcatori) e 4-0 al Pisa (28esima, 7 marzo 2026, reti di Cambiaso, Thuram, Yildiz e Boga).
RECORD - Undici presenze, 6 gol e 4 assist all’attivo. Tijjani Noslin, classe 1999, protagonista in più di un terzo (10) delle reti realizzate dalla capolista Lazio (28). Per l’olandese è già record: mai aveva segnato così tanto. In realtà, sommando le due mezze stagioni del 2023-24 in Olanda al Fortuna Sittard (3) e al Verona (5) si arriverebbe a quota 8. Ma tant’è un bel 6 nel suo score personale l’attaccante olandese originario (come Seedorf) del Suriname non l’aveva mai visto. Anzi. Nei suoi ultimi due campionati con la Lazio (sotto la guida di Baroni e Sarri) era andato a rete due volte nel 2024-25 e 4 nel 2025-26. Nè Baroni né Sarri hanno mai creduto appieno in lui. Nelle 30 presenze concesse da Baroni due anni fa solo otto volte era partito titolare e solo due aveva giocato gli interi 90 minuti. Stessa storia praticamente con Sarri: 29 presenze, solo nove dall’inizio (la prima solo alla 18esima giornata…) e solo tre partite intere. Con Noslin peraltro sempre disponibile (ha saltato solo una partita nel 2024-25 per infortunio e una lo scorso anno per squalifica). Anche con Gattuso ci ha messo un po’ a guadagnarsi spazio: in campo a sorpresa dall’inizio contro il Milan, subito a segno. E da quel giorno sempre titolare!
OBIETTIVI - Con il poker di Malen a Parma (fantastico il primo gol per preparazione ed esecuzione) l’olandese supera e stacca in testa alla classifica marcatori Raimondo del Frosinone (infortunato) e Varela del Monza (in campo stasera nel posticipo del lunedì contro la Fiorentina). Malen è a quota 12, nello scorso campionato (giocato per metà visto l’arrivo a gennaio) di reti ne aveva segnate ben 14. A questo punto è il numero 14 giallorosso il gran favorito per il trono da capocannoniere. Otto volte un calciatore della Roma si è laureato re del gol: l’ultimo è stato Dzeko esattamente dieci anni fa (con 29 reti). Prima di lui Totti vent’anni fa esatti (con 26). E poi a ritroso il tris di Pruzzo (1985-86, 1981-82 e 1980-81). Pur avendo avuto nelle sue fila grandi bomber come Gabriel Batistuta, Abel Balbo e Rudi Voeller sono poche le vittorie straniere per i giallorossi nella speciale graduatoria dei cannonieri. Nel dopoguerra, oltre a Dzeko, aveva vinto solo il brasiliano Da Costa esattamente settanta anni fa (22 centri nel 1956-57). E negli anni Trenta l’argentino Guaita (28 gol nel 1934-35). Non tragga in inganno Volk, vincitore con 29 reti nel 1930-31: di nome faceva Rodolfo ed era italianissimo, nato a Fiume.
PIO-PIO-PIO - Pio Esposito alla terza. Prima marcatura multipla in Serie A (una tripletta) per il centravanti dell’Inter. Che raggiunge Thuram a quota 6 in classifica cannonieri con anche il possibile “gemello” azzurro, il milanista Cissè. Per Esposito la contabilità parla di 8 gol nelle ultime 5 partite tra Inter e Nazionale. Mica male…
MANITA - Il 5-1 al Frosinone costituisce la prima “manita” di Amorim da quando siede sulla panchina del Milan. Il suo Milan aveva vinto 4-0 a Salisburgo in Europa League. Lo scorso anno mai il Milan targato Allegri aveva segnato più di tre reti tutte in una volta.
VENTO DELL’EST - Sempre in tema di goleador, le performance di Milutin Osmajic - attaccante montenegrino del Genoa autore di una doppietta al Mapei Stadium e già a quota 6 in classifica cannonieri - lanciano il Grifone a ridosso delle zone nobili e confermano una tradizione: quella dei goleador rossoblù venuti dall’Est. Il migliore, Tomas Skuhravy, dalla Cecoslovacchia (all’epoca ancora unita): arrivato a Genova dopo il Mondiale di Italia 90 è tutt’oggi il miglior marcatore del Genoa in Serie A con 57 reti (più una nello spareggio per la salvezza perso nel maggio ’95 contro il Padova). Il gigante ceco rimase cinque stagioni in rossoblù. Più effimero - ma ugualmente positivo - il contributo del polacco Krzysztof Piątek: 13 gol in metà campionato 2018-19. Nel mercato invernale passò poi al Milan dove di reti ne realizzò 9.