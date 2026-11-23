OBIETTIVI - Con il poker di Malen a Parma (fantastico il primo gol per preparazione ed esecuzione) l’olandese supera e stacca in testa alla classifica marcatori Raimondo del Frosinone (infortunato) e Varela del Monza (in campo stasera nel posticipo del lunedì contro la Fiorentina). Malen è a quota 12, nello scorso campionato (giocato per metà visto l’arrivo a gennaio) di reti ne aveva segnate ben 14. A questo punto è il numero 14 giallorosso il gran favorito per il trono da capocannoniere. Otto volte un calciatore della Roma si è laureato re del gol: l’ultimo è stato Dzeko esattamente dieci anni fa (con 29 reti). Prima di lui Totti vent’anni fa esatti (con 26). E poi a ritroso il tris di Pruzzo (1985-86, 1981-82 e 1980-81). Pur avendo avuto nelle sue fila grandi bomber come Gabriel Batistuta, Abel Balbo e Rudi Voeller sono poche le vittorie straniere per i giallorossi nella speciale graduatoria dei cannonieri. Nel dopoguerra, oltre a Dzeko, aveva vinto solo il brasiliano Da Costa esattamente settanta anni fa (22 centri nel 1956-57). E negli anni Trenta l’argentino Guaita (28 gol nel 1934-35). Non tragga in inganno Volk, vincitore con 29 reti nel 1930-31: di nome faceva Rodolfo ed era italianissimo, nato a Fiume.