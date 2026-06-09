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Stellantis richiamerà 1,3 milioni di Jeep: rischio incendio

Un difetto al servosterzo impone lo stop forzato

di Redazione Drive Up
09 Giu 2026 - 08:50
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© Ufficio Stampa

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Un problema di sicurezza costringe il gruppo Stellantis a correre ai ripari su scala globale, avviando una massiccia campagna di richiamo che coinvolge oltre 1,3 milioni di fuoristrada e pick-up a marchio Jeep. La misura precauzionale, annunciata ufficialmente dal costruttore, è legata a un potenziale rischio di incendio all'interno del vano motore.
Quali modelli
Il provvedimento tecnico interessa nello specifico i modelli Jeep Wrangler e Jeep Gladiator prodotti negli anni compresi tra il 2021 e il 2025. All'origine del problema è stato individuato un difetto di natura elettrica localizzato nel cablaggio della pompa del servosterzo elettroidraulico. Secondo quanto dettagliato dai tecnici del gruppo, in rare ma specifiche circostanze questa anomalia potrebbe innescare un surriscaldamento dei materiali combustibili circostanti, originando un principio di incendio a vettura ferma o in movimento.
Dove sono
La mappa del richiamo fotografa l'enorme diffusione commerciale di questi modelli, concentrandosi prevalentemente sul mercato nordamericano ma estendendosi a livello internazionale. Il blocco principale delle vetture coinvolte si trova negli Stati Uniti, con quasi 1,08 milioni di unità, seguiti da 106.000 veicoli in Canada, 23.000 in Messico e circa 125.000 esemplari distribuiti nei restanti mercati globali. Stellantis ha comunicato che la rete di assistenza ufficiale provvederà all'ispezione approfondita e alla sostituzione gratuita.

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