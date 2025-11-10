Stellantis fornirà 3.000 vetture per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Stellantis sarà Automotive Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, fornendo circa 3.000 veicoli, oltre la metà elettrificati, per la mobilità di atleti, staff e volontari. Una collaborazione che il gruppo definisce un atto concreto di sostegno al Paese, ma che risponde anche alla necessità di rafforzare il legame con l’Italia e con i suoi marchi storici.

Tutti gli italiani presenti

La presenza olimpica dei brand Alfa Romeo, FIAT, Lancia e Maserati arriva infatti in una fase di transizione delicata, in cui Stellantis è chiamata a dimostrare attenzione al territorio dopo stagioni segnate da critiche su delocalizzazioni e produzioni in calo. La partnership offre così una piattaforma narrativa per valorizzare l’identità italiana del gruppo attraverso visibilità globale e iniziative dedicate ai lavoratori degli stabilimenti.

Le auto degli atleti

Il progetto prevede una forte integrazione tra mobilità e marketing: alcuni modelli riceveranno serie speciali in edizione limitata con i badge celebrativi dei Giochi, mentre i marchi saranno abbinati a discipline e momenti iconici dell’evento. In parallelo, il passaggio della fiamma in stabilimenti italiani e il coinvolgimento diretto dei dipendenti creano un collegamento simbolico tra l’azienda, lo sport e il Paese.