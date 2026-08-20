Edizioni speciali

Se volete una Cayenne su misura, Porsche vi accontenta

La divisione Sonderwunsch può personalizzare qualunque modello

di Redazione Drive Up
20 Ago 2026 - 15:06
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© Ufficio Stampa

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Possedere una Porsche è un desiderio. Averne una su misura è un sogno. La divisione Sonderwunsch ("desiderio speciale") nasce proprio per questo scopo: rendere reale qualunque cosa un cliente immagini per la sua auto. Senza limiti di personalizzazione, spesa e modello: dalla 911 fino a Cayenne e Panamera.
Per tutte
La stragrande maggioranza dei collezionisti e appassionati sceglie comunque di sfruttare l'occasione (concessa per la verità a pochissimi) per rendere unica l'icona di Casa. D'altronde la 911 ha dato origine a tutto ed è, dopo 60 anni, una leggenda. Poterla vedere su misura, come un abito di sartoria, in garage, dev'essere impagabile. Eppure Porsche ormai è molto di più e anche le sue altre "creazioni" hanno la stessa dignità, considerando lo stemma che si portano appresso sul cofano.
Come tu la vuoi
Tra tutti gli affezionati, ci sarà anche chi preferirà farsi una Cayenne o una Panamera su misura. Il programma, in questo senso - come dichiarato da Alexander Fabig, VP Porsche per individualizzazione e classic a Motor1 - non si pone alcun limite. Anzi, sembra che richieste di questo tipo siano già pervenute a Zuffenhausen. L'unico tema è il tempo: per una Porsche su misura servono almeno tre anni di attesa, considerando ricerca, sviluppo e realizzazione. I sogni si fanno attendere.

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