Europei di nuoto: Martinenghi e Cerasuolo dominano i 50 rana, oro e argento per l’Italia

MARTINENGHI: "IMPENSABILE BISSARE COME A ROMA. E INVECE..."

"È stata una gara molto strana. Sapevo che la finale era diversa dalle altre. Mi piace godermi l'attimo della finale e mi faccio esaltare da queste cose. Bissare come a Roma era impensabile fino a poco tempo fa. È una grandissima forma di rispetto nei miei confronti", le parole di Nicolò Martinenghi a Raidue, dopo l'oro. Martinenghi ha conquistato l'oro anche nei 100 rana.