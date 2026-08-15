EUROPEI NUOTO

Europei di nuoto: Martinenghi e Cerasuolo dominano i 50 rana, oro e argento per l’Italia

Il duo azzurro si conferma in grande spolvero, mettendosi dietro tutta la concorrenza: de Groot secondo a pari merito

15 Ago 2026 - 19:19
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L’hanno fatto di nuovo! Dopo aver conquistato un oro e un bronzo nei 100 rana pochi giorni fa, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo si prendono altre due medaglie anche nei 50 rana agli Europei di nuoto 2026. Il varesino si conferma sul gradino più alto del podio con il suo oro, mentre il romagnolo si mette al collo uno splendido argento, chiudendo la propria prova a pari merito con l’olandese de Groot, che è quindi anche lui secondo. Continua così a sventolare alto il Tricolore a Parigi.

LA GARA
Serviva la perfezione e la perfezione è arrivata. Nicolò Martinenghi vince la finale dei 50 rana e conquista così un’altra medaglia d’oro, grazie a un crono di 26”57. Il capitano della spedizione azzurra a Parigi brucia tutta la concorrenza con uno sprint implacabile, completando una bellissima doppietta dopo essere salito sul gradino più alto del podio anche nei 100 rana. L’argento se lo prende, invece, un meraviglioso Simone Cerasuolo, che migliora dunque il bronzo che aveva centrato percorrendo il doppio della distanza solo pochi giorni fa. Il romagnolo sigla un 26”62, che è anche lo stesso identico tempo di Koen de Groot (Olanda), medaglia d’argento quindi a pari merito. È, dunque, un magnifico doppio podio per l’Italia, il cui inno continua a risuonare al Centre Aquatique de la Métropole du Grand Paris.

MARTINENGHI: "IMPENSABILE BISSARE COME A ROMA. E INVECE..."
"È stata una gara molto strana. Sapevo che la finale era diversa dalle altre. Mi piace godermi l'attimo della finale e mi faccio esaltare da queste cose. Bissare come a Roma era impensabile fino a poco tempo fa. È una grandissima forma di rispetto nei miei confronti", le parole di Nicolò Martinenghi a Raidue, dopo l'oro. Martinenghi ha conquistato l'oro anche nei 100 rana.

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