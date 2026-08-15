Le pagelle del Milan: Gonçalo Ramos e Chukwueze eccelsi maestri, Torriani e Cisse ottimi apprendisti

Chukwueze 7,5 - Manda un avviso con un tunnel a Shaw: è in giornata. Non ha perso il fiuto del gol che aveva quando faceva l'attaccante vero e si fa trovare pronto per il gol dell'1-1. E poi è protagonista delle bellissima iniziativa che porta al 2-2 di Cisse e raddoppia i suoi assist con una pennellata perfetta per il 3-2 di Ramos.