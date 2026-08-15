Le pagelle del Milan: Gonçalo Ramos e Chukwueze eccelsi maestri, Torriani e Cisse ottimi apprendisti

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Solo per Terracciano una giornata da incubo, Loftus-Cheek si mangia un paio di gol ma partecipa sempre al giocodi Enzo Palladini
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Il Milan ha battuto 4-2 il Manchester United in amichevole: di seguito le pagelle del match:
Torriani 7 - Dopo trenta secondi mette la mano per deviare un tiro di Dorgu e si capisce che è in giornata. Lo dimostra prima della fine del secondo tempo, quando va a respingere il rigore di Bruno Fernandes dimostrando di essere una risorsa per questo club. Altre buone parate nella ripresa.
Terracciano 4 - Una giornata da dimenticare, o forse da ricordare per cercare di non ripeterla. Disastroso l'errore da cui nasce il rigore per lo United poco prima della fine del primo tempo. Vero che l'arbitro Marciniak ha preso un abbaglio, vero che il rigore è stato sbagliato, ma la sciocchezza del difensore resta. Non contento, fa di peggio nel secondo tempo regalando a Dorgu l'assist per il facile 2-1 a favore dello United.
Dal 15' st Gila 6,5 - Ridà sicurezza e compattezza al pacchetto difensivo. Il suo rientro è una notizia importante per Amorim. Anche perché nessuno sa uscire dall'area palla al piede come lui.
De Winter 6 - I mezzi fisici e tecnici ci sono senza dubbio, manca quel pizzico di personalità che potrebbe trasformarlo in un leader difensivo.
Dal 38' st Vladmirov sv.
Pavlovic 6,5 - Responsabilizzato dalla fascia di capitano, si rivede il giocatore autoritario nella su area e intraprendente quando avanza verso l'area avversaria. Gli si può perdonare qualche piccola sbavatura.
Dal 38' st Diawara sv.
Chukwueze 7,5 - Manda un avviso con un tunnel a Shaw: è in giornata. Non ha perso il fiuto del gol che aveva quando faceva l'attaccante vero e si fa trovare pronto per il gol dell'1-1. E poi è protagonista delle bellissima iniziativa che porta al 2-2 di Cisse e raddoppia i suoi assist con una pennellata perfetta per il 3-2 di Ramos.
Musah 6 - Sul primo calcio d'angolo della partita si trova a marcare Maguire che è il doppio di lui. Non si può sapere se sia colpa sua o di chi lo comanda, si sa solo che il risultato è un gol facile facile di testa. Dimentica tutto e per il resto della partita si rende utile
Dal 29' st Ricci 6 - Lavoro di contenimento, con la squadra in vantaggio e in controllo.
Jashari 6,5 - Non sarà mai il vero alter ego di Modric, però in questa sfida finalmente si vedono alcuni momenti di grande utilità, tipo il recupero palla dal quale nasce il gol dell'1-1, più alcune gestioni del pallone che fanno rinascere l’ottimismo nei suoi confronti.
Dal 15' st Modric 6 - Mezz'ora con il giusto ritmo, senza esagerare, per ritrovare la condizione.
Estupinan 5,5 - Dà l'impressione di avere sempre una marcia in meno dei compagni di squadra, soprattutto nella comprensione dei movimenti che gli sono richiesti. Si salva, come spesso accade, con qualche strappo che rimane negli occhi.
Dal 15' st Bartesaghi 6 - Dà sempre l'impressione di sapere perfettamente dove stare, quando partire e quando fermarsi.
Loftus-Cheek 6,5 - Nel primo quarto d'ora sbaglia due occasioni, di cui una abbastanza clamorosa. In teoria l’inserimento da un lato con tiro finale dovrebbe essere la sua specialità. Però durante tutta la sua permanenza in campo dà sempre l'idea di essere dentro la partita e lo dimostra con la bellissima sgroppata che lo porta al gol del 4-2.
Dal 38' st Comotto sv.
Cisse 7 - Mette da parte la timidezza delle precedenti amichevoli e si fa notare nel primo tempo per alcune azioni interessanti, tipo una combinazione con Ramos conclusa con un tiro alto. Lavora molto per la squadra e poi compie il suo capolavoro andando a concludere un'azione da lui stesso iniziata che porta il 2-2 al Milan.
Dal 15' st Saelemaekers 6 - Ruolo abbastanza inedito di trequartista sinistro, chissà se è un'idea che verrà portata avanti.
Gonçalo Ramos 7,5 - Dimostra eccezionale intelligenza tattica per il modo in cui si muove anche se spesso deve lottare da solo contro diversi avversari. Lo splendido assist per l'1-1 di Chukwueze dimostra che si è già inserito bene nella nuova realtà. Poi arriva un saggio elevatissimo delle sue doti di goleador: è lui a vedere Chukwueze nello spazio e a suggerirgli in cross, è lui a colpire la palla di testa per il gol del 3-2. Poi vede Loftus-Cheek attaccare lo spazio e lo serve per il 4-2.
Dal 29' st Camarda 6 - Pochi palloni giocabili, lotta come può solo contro tanti.
Allenatore Ruben Amorim 7 - Ha fatto tesoro delle precedenti amichevoli, ha fatto delle scelte precise e i fatti cominciano a dargli pienamente ragione.