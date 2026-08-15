Finale 200m misti donne, argento per una stratosferica Anita Gastaldi. Oro per Ellen Walshe

Dalla corsia 7, in virtù del sesto tempo di ingresso in finale, l’azzurra ha cercato di partire subito forte sfruttando le sue ottime capacità a delfino e dorso. Meglio di lei, dopo 100 metri, solo la belga Vanotterdijk. Nella rana, come spesso capita durante i misti, è cambiato tutto: Wood e Gorbenko hanno superato l’azzurra. Nel finale in corsia 1 è stata pero l’irlandese Ellen Walshe a sorprendere tutte le avversarie, e ha toccato la piastra prima di tutte (2’09”81). Bravissima Anita al tocco finale, dal momento che terza (Vanotterdijk) e quarta (Wook) sono arrivate rispettivamente a 3 e 10 centesimi di secondo. Quinta la polacca Kozan, dietro di lei Smith, Gorbenko e Vazquez Ruiz.