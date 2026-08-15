Europei

Finale 200m misti donne, argento per una stratosferica Anita Gastaldi. Oro per Ellen Walshe

L'Azzurra compie una impresa pazzesca nella frazione a stile libero rimontando posizioni su posizioni

15 Ago 2026 - 19:17
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© Getty Images

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Arriva un’altra medaglia per l’Italia del nuoto a Parigi, e a portarla, dopo il bronzo di Sara Curtis, è Anita Gastaldi. L’atleta piemontese parte subito forte nel delfino e nel dorso, ma nella rana si vede rimontare diverse posizioni. Negli ultimi 50 metri sfrutta però un calo delle avversarie e chiude al secondo posto i 200m misti con un crono di 2’10”07. Oro per l’irlandese Walshe, bronzo alla belga Vanotterdijk.

L'impresa

 Dalla corsia 7, in virtù del sesto tempo di ingresso in finale, l’azzurra ha cercato di partire subito forte sfruttando le sue ottime capacità a delfino e dorso. Meglio di lei, dopo 100 metri, solo la belga Vanotterdijk. Nella rana, come spesso capita durante i misti, è cambiato tutto: Wood e Gorbenko hanno superato l’azzurra. Nel finale in corsia 1 è stata pero l’irlandese Ellen Walshe a sorprendere tutte le avversarie, e ha toccato la piastra prima di tutte (2’09”81). Bravissima Anita al tocco finale, dal momento che terza (Vanotterdijk) e quarta (Wook) sono arrivate rispettivamente a 3 e 10 centesimi di secondo. Quinta la polacca Kozan, dietro di lei Smith, Gorbenko e Vazquez Ruiz.

Le parole

 "Sono contenta, non ci credo ancora. Eravamo tutte lì. Non so che cosa dire. Ho lavorato per questo e si è visto ciò che ho fatto in questi mesi. Ci sono stati momenti difficili ma ho persone che ci credono più di me dal mio allenatore al mio fidanzato e mi hanno sostenuta anche prima della gara".

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