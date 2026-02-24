1 di 8
Amarcord

L'incredibile SUV con sette motori diversi

La Volkswagen Touareg ha rappresentato un punto di svolta non soltanto per Volkswagen stessa ma per l'intero Gruppo tedesco. Porsche ne trasse beneficio, costruendo - dalla sua base - la Cayenne che fu determinante per mettere a posto conti in preoccupante disordine. La Touareg può essere considerata a tutti gli effetti come un laboratorio motoristico, attraverso cui il marchio di Wolfsburg ha testato numerose architetture con diversi livelli di potenza. Valutandone poi il risultato e scegliendo dove offrirli. Se nel 2002 foste stati interessati all'acquisto di una Touareg, vi sareste trovati davanti a una gamma che non ha precedenti nella storia dei SUV. L'ingresso era rappresentato dal R5 TDI 2.5L 174 CV. Si proseguiva poi con i turbodiesel: 3.0L V6 TDI da 224 CV, il 5.0L V10 TDI con 313 CV. I benzina erano da auto sportiva: il 3.2L V6 da 241 CV, il 3.6L V6 da 280 CV, un 4.2L V8 (aspirato) da 310 CV e infine il 6.0L W12 che eroga 450 CV (0–100 km/h in 5,9"). Gli ultimi due hanno equipaggiato - rispettivamente - i modelli Audi Sport e Bentley

