Roland Garros: Renault 4 è l'auto ufficiale del torneo di tennis

Un design esterno tra eleganza e riferimenti tecnici

La livrea Bianco Ghiaccio della showcar è stata studiata per far risaltare dettagli cromatici che richiamano direttamente l’identità del torneo. Gli archi del tetto neri contrastano con i cerchi da 18 pollici "Parisienne" e, soprattutto, con i motivi Brun Terracotta che decorano paraurti e coprimozzi. «La terra battuta traspare dagli accenti color terracotta, materiale alla base del torneo e sua firma identitaria», spiega la casa automobilistica, sottolineando come ogni elemento visivo sia un tributo alla superficie dei campi parigini.

Abitacolo "Slam"

All'interno, l'abitacolo è una celebrazione del tennis tecnico. Le sellerie grigio chiaro, realizzate con tessuti riciclati al 100%, presentano trame a rete che ricordano l'abbigliamento degli atleti, arricchite da rinforzi blu e piccole bandiere tricolori. L'elemento più iconico è senza dubbio il pomello della leva del cambio e-pop shifter, che «si ispira all'impugnatura delle racchette da tennis, con il logo di Roland-Garros all'estremità». Anche l’esperienza di ricarica diventa tematica, grazie a un tappetino a induzione per smartphone color terra battuta situato nella console centrale.