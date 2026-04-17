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Roland Garros: Renault 4 è l'auto ufficiale del torneo di tennis

Per il quinto anno consecutivo, il marchio è premium partner dello Slam francese

di Redazione Drive Up
17 Apr 2026 - 15:17
© Ufficio Stampa

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Renault continua a celebrare il suo legame con il grande tennis internazionale presentando la nuova Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric Showcar. Svelata in concomitanza con il lancio dei video promozionali per l’edizione 2026 del torneo, l'auto sarà la protagonista dello stand Renault presso lo stadio di Porte d'Auteuil a partire dal prossimo 18 maggio.

La Renault 4 dedicata al Roland Garros

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Un design esterno tra eleganza e riferimenti tecnici
La livrea Bianco Ghiaccio della showcar è stata studiata per far risaltare dettagli cromatici che richiamano direttamente l’identità del torneo. Gli archi del tetto neri contrastano con i cerchi da 18 pollici "Parisienne" e, soprattutto, con i motivi Brun Terracotta che decorano paraurti e coprimozzi. «La terra battuta traspare dagli accenti color terracotta, materiale alla base del torneo e sua firma identitaria», spiega la casa automobilistica, sottolineando come ogni elemento visivo sia un tributo alla superficie dei campi parigini
Abitacolo "Slam"
All'interno, l'abitacolo è una celebrazione del tennis tecnico. Le sellerie grigio chiaro, realizzate con tessuti riciclati al 100%, presentano trame a rete che ricordano l'abbigliamento degli atleti, arricchite da rinforzi blu e piccole bandiere tricolori. L'elemento più iconico è senza dubbio il pomello della leva del cambio e-pop shifter, che «si ispira all'impugnatura delle racchette da tennis, con il logo di Roland-Garros all'estremità». Anche l’esperienza di ricarica diventa tematica, grazie a un tappetino a induzione per smartphone color terra battuta situato nella console centrale.

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