I colori del Brasile invadono New York, ma a ruba vanno le t-shirt...dei Knicks

13 Giu 2026 - 22:23
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I colori e la musica brasiliani invadono le strade di New York: un'onda verdeoro che orgogliosamente si prepara all'esordio della Selecao. Dai bar ai pub, le note della samba si rincorrono in un clima di attesa e di festa.

Ma le vere magliette che vanno a ruba sono quelle dei Knicks. A poche ore dalla gara 5 delle finali Nba contro gli Spurs di San Antonio, le t-shirt ufficiali dei Knicks sono quasi esaurite, fatta eccezione per le taglie extra extra large.

Il negozio dell'Nba è stato preso d'assalto negli ultimi giorni e ora le disponibilità sono ridotte al lumicino e i commessi sono costretti a comunicare al pubblico che non ci sono più magliette di Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e Josh Har, le tre star della squadra.

Spopolano anche le magliette della "World Cup" dedicate a New York, un'edizione limitata voluta dal sindaco Zohran Mamdani. Le maglie sono realizzate da un'azienda locale di abbigliamento e sono disponibili in tre combinazioni di colori: bianco e nero, giallo e nero, blu e rosso.

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