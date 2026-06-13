I colori del Brasile invadono New York, ma a ruba vanno le t-shirt...dei Knicks

I colori e la musica brasiliani invadono le strade di New York: un'onda verdeoro che orgogliosamente si prepara all'esordio della Selecao. Dai bar ai pub, le note della samba si rincorrono in un clima di attesa e di festa.
Ma le vere magliette che vanno a ruba sono quelle dei Knicks. A poche ore dalla gara 5 delle finali Nba contro gli Spurs di San Antonio, le t-shirt ufficiali dei Knicks sono quasi esaurite, fatta eccezione per le taglie extra extra large.
Il negozio dell'Nba è stato preso d'assalto negli ultimi giorni e ora le disponibilità sono ridotte al lumicino e i commessi sono costretti a comunicare al pubblico che non ci sono più magliette di Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e Josh Har, le tre star della squadra.
Spopolano anche le magliette della "World Cup" dedicate a New York, un'edizione limitata voluta dal sindaco Zohran Mamdani. Le maglie sono realizzate da un'azienda locale di abbigliamento e sono disponibili in tre combinazioni di colori: bianco e nero, giallo e nero, blu e rosso.