Atletica, Fabbri tre volte sopra i 22 metri nel getto del peso del Meeting di Pergine

13 Giu 2026 - 23:27
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© Chiara Montesano

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Leonardo Fabbri ha vinto il getto del peso del Meeting di Pergine con l'ottima misura di 22.14, la stessa con cui ha ottenuto il successo nel Golden Gala di Roma lo scorso 4 giugno, ma soprattutto ha dato una grande dimostrazione di stabilità nei lanci, atterrando altre due volte oltre la soglia dell'eccellenza dei ventidue metri, con 22,03 e 22,04 oltre che una volta poco distante a 21,75, e globalmente due tentativi nulli sui sei a disposizione. Nella gara secondo posto con 20.96 per il suo compagno di allenamento, l'italo sudafricano Zane Weir. Le dichiarazioni di Fabbri alla fine, nonostante tutto non completamente soddisfatto. "Finché c’è il doppio due non ci si può lamentare, ma oggi vado a casa anche un po’ arrabbiato per non aver fatto di più. Ho avuto belle sensazioni e sono contento perché sto tornando regolarmente su misure che mi erano mancate nell’ultimo periodo. Mi sono divertito a lanciare sulla pedana esterna al campo, con tanta gente a seguire la gara”. Nella gara dei 10.000 metri positivo ritorno in pista di Yeman Crippa, che vince con il tempo di 27'43"23 e raggiunge l'obiettivo della vigilia, di realizzare il minimo per gli Europei di Birmingham ad agosto.

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