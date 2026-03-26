Sguardo birichino, la Twingo E-Tech Electric sorride alle città

Twingo E-Tech Electric, la piccolina di casa Renault
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Renault scommette sul segmento A: non è un'operazione nostalgiadi Simone Redaelli
Avete mai visto un'auto che sorride? È la nuovissima Renault Twingo E-Tech Electric. Un mito che rivive, a 34 anni dalla prima volta. Era il 1992 quando la casa francese lanciava al mondo la prima Twingo. Una vettura che all'epoca ha rivoluzionato il mondo delle citycar. Oggi, oltre quattro milioni di esemplari venduti dopo, la Twingo arriva alla quarta generazione. Sta al passo con i tempi ed è più moderna che mai, naturalmente full electric.
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Il primo contatto è stato a Ibiza e ci ha davvero incuriosito. Una vettura che mette di buon umore al primo sguardo, un frontale espressivo con quei fari full LED che le conferiscono uno sguardo birichino. Forme arrotondate, un design frizzante e accattivante. Ancor di più della R5 e della R4. Renault scommette sul segmento A con fiducia. Un segmento che rappresenta solo il 5% del mercato, ma che è ancora tanto potenziale. Soprattutto in Italia, dove la richiesta è molto maggiore alla domanda. E allora ecco che la Twingo E-Tech Electric può essere la rivelazione dell'anno: arriverà in Italia a fine aprile, ma è già ordinabile. E il prezzo è un altro punto a favore: Renault ha mantenuto la promessa, fatta due anni fa, di un'auto sotto i 20 mila euro. L'obiettivo è sempre quello di democratizzare la transizione all'elettrico.
Compatta, ma con tanto spazio
Tre metri e 79 cm di lunghezza, cinque porte e quattro posti, comodi. Sembra impossibile, ma la modularità regala tanto spazio a bordo. Si può anche caricare una tavola da surf o andare all'Ikea. Abitabilità e volume del bagagliaio decisamente da segmento superiore. Un ambiente pop che regala tranquillità, trasmette un senso di leggerezza. Due schermi, uno da 7 e uno da 10 pollici centrale.
Ma come si comporta in strada?
Prova superata a pieni voti, la Twingo E-Tech Electric fa il suo dovere alla grande. Sono 82 i cavalli e non ne servono di più. Il motore a rotori permanenti è compatto e leggero. Questa una scelta ben precisa per aumentare l'autonomia: 263 km in ciclo combinato. Un dato che assolutamente non spaventa per un uso cittadino al quale la nuova Twingo è chiamata. Batteria da 27,5 kwh con tecnologia LFP (litio ferro fosfato) per la prima volta utilizzata su una Renault. È scattante, interessante il dato di 3,85 secondi per passare da 0 a 50km/h. Perfetta per muoversi nel traffico cittadino. E poi, ancora, agile. Come un go-kart per le manovre urbane: il diametro di sterzata è stato ridotto fino a 9,87 metri. Sfrutta tutta l’esperienza maturata con R5 e R4. Adotta cosi la funzione One Pedal per massimizzare la frenata rigenerativa. Infine, per via delle dimensioni compatte, si trova facilmente parcheggio.