Sguardo birichino, la Twingo E-Tech Electric sorride alle città

Il primo contatto è stato a Ibiza e ci ha davvero incuriosito. Una vettura che mette di buon umore al primo sguardo, un frontale espressivo con quei fari full LED che le conferiscono uno sguardo birichino. Forme arrotondate, un design frizzante e accattivante. Ancor di più della R5 e della R4. Renault scommette sul segmento A con fiducia. Un segmento che rappresenta solo il 5% del mercato, ma che è ancora tanto potenziale. Soprattutto in Italia, dove la richiesta è molto maggiore alla domanda. E allora ecco che la Twingo E-Tech Electric può essere la rivelazione dell'anno: arriverà in Italia a fine aprile, ma è già ordinabile. E il prezzo è un altro punto a favore: Renault ha mantenuto la promessa, fatta due anni fa, di un'auto sotto i 20 mila euro. L'obiettivo è sempre quello di democratizzare la transizione all'elettrico.