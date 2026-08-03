Stranezze

Renault spedisce cento Twingo in UK, ma non può venderle

Sono solo per esposizione, in attesa del lancio previsto per fine 2026

di Redazione Drive Up
03 Ago 2026 - 11:16
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© Ufficio Stampa

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Renault ha spedito nel Regno Unito una flotta di oltre cento esemplari della nuova Twingo E-Tech, l'utilitaria elettrica dal design d'ispirazione retro. Le vetture, giunte dalla Francia a bordo di bisarche dedicate, saranno esposte negli showroom britannici per anticipare il lancio sul mercato previsto per la fine del 2026.
Stile rana
Tutti gli esemplari spediti sfoggiano la tinta di presentazione Absolute Green e cerchi in acciaio da 16 pollici in colore nero. L'equipaggiamento di serie include fari full-LED, sedili posteriori scorrevoli indipendenti, display per l'infotainment da 10 pollici, strumentazione digitale da 7 pollici, climatizzatore manuale e sensori di parcheggio posteriori. Basata sulla piattaforma AmpR Small — condivisa con la Renault 5 E-Tech, la vettura è spinta da un motore elettrico da 80 CV e ha un'autonomia WLTP di 262 km.
Arriverà anche lì
Prodotta in Slovenia, la Twingo E-Tech andrà a sfidare sul mercato concorrenti come Dacia Spring, Leapmotor T03 e la versione di serie del concept VW ID.Every1. Sebbene i prezzi ufficiali per il mercato britannico non siano stati ancora confermati, la casa francese ha promesso un listino d'attacco inferiore ai 20.000 sterline, in linea con la soglia d'accesso di 19.500 euro prevista per il mercato italiano nell'allestimento base Evolution.

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