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Dacia Sandero: la nuova ibrida costa 20.800 euro

La versione Hybrid 155 arriva anche sulla vettura più veduta d'Europa

di Redazione Drive Up
14 Lug 2026 - 10:33
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© Ufficio Stampa

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Dacia raddoppia. Anzi Triplica. In realtà, l'ingresso della motorizzazione full hybrid nella gamma Dacia Sandero è un all-in sul mercato automobilistico europeo. La versione a benzina è già il modello più venduto tra i 27 Paesi UE. Merito di una formula collaudata ed efficace: prezzo accessibile, listino semplice, pochi accessori. L'ibrida potrebbe aumentare ulteriormente l'interesse.
Consuma poco
La base è offerta dal propulsore ibrido sviluppato da Renault: un 4 cilindri benzina da 1.8 litri che eroga 109 CV, abbinato a due motori elettrici. Quello da 49 CV dà trazione alle ruote, mentre la seconda unità fa da starter/generatore ad alta tensione. La batteria ha una capacità di 1,4 kWh e si ricarica viaggiando. Il cambio è il noto sistema senza frizione, con quattro rapporti per il motore termico e due per quello elettrico. Secondo quanto dichiarato dalla Casa, il consumo si attesta sui 4,2l/100km.
Prezzo
Il listino di Dacia Sandero Hybrid parte da 20.800 euro per l'allestimento Expression. Il più equipaggiato Extreme costa 21.900 euro. Entrambe le versioni risultano già ben equipaggiate cerchi da 16", barre del tetto modulari, fendinebbia anteriori, maniglie e retrovisori (regolabili elettricamente) in tinta carrozzeria, calandra e protezioni in plastica Starkle. All'interno, quattro alzacristalli elettrici, infotainment da 10" con Apple CarPlay e Android Auto wireless, telecamera e sensori di parcheggio posteriori.

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