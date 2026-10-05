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Renault investe oltre 10 miliardi per le auto elettriche

L'obiettivo è quello di costruire modelli economici

di Redazione Drive Up
05 Ott 2026 - 14:42
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Renault investirà oltre 10 miliardi di euro in Francia con un obiettivo: "continueremo a spingere sull'elettrico e a costruire automobili più accessibili", ha dichiarato l'Amministratore delegato del Gruppo François ProvostFrance Inter radio. Le elettriche hanno raggiunto una quota di mercato del 42% in Francia, un risultato influenzato anche dall'aumento del prezzo dei carburanti. 
In Francia per la Francia
Un dato che rassicura la Losanga, considerando i piani d'investimento della precedente gestione per l'elettrificazione della gamma. Rotta che Provost intende proseguire allargando, anzi, l'offerta di modelli a zero emissioni. Una strategia costruita certamente con proiezioni europee (e oltre) ma con un'attenzione "locale" soprattutto per quanto riguarda la produzione. In Francia Renault è il marchio più diffuso ed è il primo produttore - inteso non come gruppo - di vetture nel Paese.
Sulla giusta strada
La strada tracciata prima da De Meo e che continua con Provost sembra essere quella giusta. Il focus sulle elettriche sta ripagando anche sul fronte produttivo: "Produciamo in Francia, negli stabilimenti francesi, più veicoli rispetto a prima. Nel 2025 abbiamo prodotto 500.000 auto. Nel 2026 ne produrremo almeno il 25% in più grazie alla crescita dei veicoli elettrici", ha dichiarato l'amministratore delegato di Renault.

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