La vittoria del decimo titolo mondiale è stata rimandata, ma già domani Marc Marquez potrebbe laurearsi campione della MotoGP. Allo spagnolo della Ducati mancano 7 punti per l'aritmetica. Di fatto, Jorge Martin dovrà vincere o al massimo arrivare secondo nella gara lunga di Portimao per tenere aperti i giochi, altrimenti Marquez vincerà anche senza arrivare al traguardo. Nel primo caso, invece, Marc dovrà chiudere non peggio di nono, nel secondo gli basterà finire non peggio di 14°. Classifica alla mano, anche Marco Bezzecchi resta tra i contendenti. Il riminese, però, è obbligato a vincere e sperare che il numero 93 non faccia punti.