La 12a giornata della Serie A non farà registrare cambi in vetta, e questa è già una certezza. Nel match d'apertura del turno di campionato, infatti, una Lazio cinica e implacabile sconfigge 3-0 il Lecce: Noslin (doppietta) e Frattesi firmano la vittoria che mantiene Gattuso in testa con 32 punti. Partono meglio i salentini all'Olimpico, con la forte pressione operata da N'Dri e Gallo. I biancocelesti rispondono col gioco d'area e le palle inattive, e passano al 25': sgroppata e cross di Isaksen, Noslin supera Siebert e insacca di testa l'1-0. Mandas ci mette del suo per blindare il vantaggio, con una strepitosa doppia parata su N'Dri e Geubbels, ma il Lecce non molla e ci prova anche in avvio di ripresa. Esattamente com'era successo nel primo tempo, però, la Lazio reagisce alle difficoltà e passa proprio nella prima occasione utile. Siamo al 68' quando Floriani Mussolini sfrutta le corsie e pesca Taylor, che libera Noslin col tacco: assist illuminante, doppietta e 2-0. L'ex Verona sale così a quota sei gol e quattro passaggi vincenti, da leader dell'era-Gattuso, ma non è ancora finita. Falcone evita il tris di Frattesi, che però segna al rientro dall'infortunio e a ridosso del recupero (89'): pallonetto dal limite dell'area e definitivo 3-0 laziale. I biancocelesti si vedono anche annullare il poker nel recupero e non si fermano più: decima vittoria e decima giornata in testa per una Lazio sempre più solida. Gattuso sale a quota 32 punti, +4 momentaneo su quell'Inter che domenica sera sfiderà l'Atalanta. Lecce fermo a quota 10 punti e in difficoltà: un solo punto, nelle ultime cinque, per i salentini.