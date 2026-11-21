© Getty Images
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La 12a giornata della Serie A non farà registrare cambi in vetta, e questa è già una certezza. Nel match d'apertura del turno di campionato, infatti, una Lazio cinica e implacabile sconfigge 3-0 il Lecce: Noslin (doppietta) e Frattesi firmano la vittoria che mantiene Gattuso in testa con 32 punti. Partono meglio i salentini all'Olimpico, con la forte pressione operata da N'Dri e Gallo. I biancocelesti rispondono col gioco d'area e le palle inattive, e passano al 25': sgroppata e cross di Isaksen, Noslin supera Siebert e insacca di testa l'1-0. Mandas ci mette del suo per blindare il vantaggio, con una strepitosa doppia parata su N'Dri e Geubbels, ma il Lecce non molla e ci prova anche in avvio di ripresa. Esattamente com'era successo nel primo tempo, però, la Lazio reagisce alle difficoltà e passa proprio nella prima occasione utile. Siamo al 68' quando Floriani Mussolini sfrutta le corsie e pesca Taylor, che libera Noslin col tacco: assist illuminante, doppietta e 2-0. L'ex Verona sale così a quota sei gol e quattro passaggi vincenti, da leader dell'era-Gattuso, ma non è ancora finita. Falcone evita il tris di Frattesi, che però segna al rientro dall'infortunio e a ridosso del recupero (89'): pallonetto dal limite dell'area e definitivo 3-0 laziale. I biancocelesti si vedono anche annullare il poker nel recupero e non si fermano più: decima vittoria e decima giornata in testa per una Lazio sempre più solida. Gattuso sale a quota 32 punti, +4 momentaneo su quell'Inter che domenica sera sfiderà l'Atalanta. Lecce fermo a quota 10 punti e in difficoltà: un solo punto, nelle ultime cinque, per i salentini.
IL TABELLINO
LAZIO-LECCE 3-0
LAZIO (4-3-3) - Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza (33' st Pellegrini); Frattesi, Belahyane (38' st Rovella), Taylor; Isaksen (33' st Cancellieri), Pinamonti (43' st Guðmundsson), Noslin (38' st Dele-Bashiru). A disposizione: Motta, Renzetti, Provstgaard, Przyborek, Lazzari, Cataldi, R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon. All. Gattuso.
LECCE (4-3-3) - Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba (15' st Ngom), Coulibaly (40' st Fofana), Maleh (29' st Monteiro); N'Dri (43' st Stulic), Geubbels (15' st Paco Esteban), Fatah. A disposizione: Bleve, Borbei, Dembelé, Ndaba, Gaspar, Berisha, Gandelman, Jean, Gorter, Scott. All. Di Francesco.
Arbitro: Marcenaro.
Marcatori: 25' e 23' st Noslin (Laz), 44' st Frattesi (Laz).
Ammoniti: Siebert (Lec), Danilo Veiga (Lec), Pellegrini (Laz).
LE STATISTICHE
La Lazio ha vinto quattro partite casalinghe di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2024 (cinque in quel caso con Marco Baroni allenatore).
Tijjani Noslin ha preso parte a 10 gol (6G+4A nel 2026/27) per la prima volta in una singola stagione di Serie A.
Nessun giocatore è stato coinvolto in più reti di Tijjani Noslin (6G+4A) in questa stagione di Serie A: 10, al pari di Gustavo Varela (9G+1A) e Donyell Malen (8G+2A).
Con le sei reti in 11 match nel campionato in corso Tijjani Noslin ha stabilito il suo nuovo record di gol in una singola stagione di Serie A, superando i cinque gol del 2023/24 con l'Hellas Verona in 17 presenze.
Seconda marcatura multipla di Tijjani Noslin in Serie A, dopo la doppietta contro il Sassuolo lo scorso 27 ottobre nel successo per 6-2 dei biancocelesti.
Prima di Tijjani Noslin (4G+2A negli ultimi quattro match) l’ultimo giocatore della Lazio che aveva preso parte ad almeno una rete per quattro gare di fila di un singolo campionato di Serie A era stato Ciro Immobile (quattro match di fila tra maggio e giugno 2023).
Da inizio ottobre 2026 solo Adrien Rabiot (cinque) ha preso parte a più gol di Kenneth Taylor (quattro - 2G+2A) tra i centrocampisti della Serie A (a quota quattro anche Nico Paz e Giacomo Calò).
Dalla sua prima stagione in Serie A (dal 2021/22), nessun centrocampista italiano ha segnato più reti di Davide Frattesi in Serie A: 27, al pari di Lorenzo Pellegrini.
Davide Frattesi ha realizzato il suo primo gol da fuori area in carriera in Serie A, tutte le sue precedenti 26 reti nel torneo erano infatti arrivate da dentro l’area.
Davide Frattesi ha preso parte a quattro reti contro il Lecce in Serie A (3G+1A) e solo contro l’Udinese ha fatto meglio nel torneo (sei - 6G+0A).
Con quattro reti e due assist in 12 match nel campionato in corso, Gustav Isaksen ha già egugliato il suo record di partecipazioni al gol in una singola stagione di Serie A: sei anche nel 2025/26 (5G+1A in 30 presenze) e nel 2024/25 (4G+2A in 37 partite).