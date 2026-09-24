Renault ha fatto una coupé a trazione posteriore

Renault sfrutta proprio patrimonio storico e culturale come laboratorio sperimentale per il futuro: dal ricordo della Renault 8 Gordini, vettura icona degli anni ‘60, nasce la R8 Gordini Concept. Una showcar coupé da 270 CV completamente elettrica.Non più quattro porte, ma solo due come i posti a sedere, come una vera sportiva.

Linee sport

Il muso smussato e i sei fari rotondi in stile rally invece, ricordano la Gordini originale. Anche il posteriore riproduce quasi fedelmente la Renault 8: muscolatura posteriore più pronunciata, pneumatici differenziati da 20 pollici dietro e 19 davanti e trazione posteriore. Il tradizionale Blu di Francia colora la carrozzeria della R8 Gordini Concept, mentre la scritta Gordini, in pieno stile anni Sessata, occupa il montante posteriore. Non potevano mancare le iconiche strisce bianche che attraversano la carrozzeria.

Arriverà davvero?

Gi interni, invece, risultano semplici e minimalisti. Lo scopo, infatti, è quello di esaltare la guida e ridurre gli elementi superflui. L’alluminio spazzolato viene utilizzato sia nella plancia, sia per i comandi e i quadranti circolari digitali ricordano quelli analogici della Gordini originale. Una vettura che al momento resta soltanto concettuale e non da listino. L’esposizione al pubblico è prevista tra più di un anno nel museo di Flins, dedicato alle Collezioni Renault. La nuova R8 Gordini sarà presentata in anteprima al Salone di Parigi.