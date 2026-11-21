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Il marocchino è il re del centrocampo, l'olandese con i suoi due gol mette in discesa la sfida. Di Frattesi la chicca finaledi Matteo Dotto
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LAZIO
MANDAS 6.5 - Non è chiamato a interventi particolarmente difficili, svolge al meglio l'ordinaria amministrazione.
FLORIANI 7 - Mette in mezzo il pallone che Taylor di tacco serve a Noslin per il raddoppio, in difesa si fa notare per una chiusura energica ed efficace sullo sgusciante Ndri.
DOEKHI 7 - Bravo a presidiare il cuore del reparto arretrato, dà il via all'azione del raddoppio servendo Floriani.
DIOGO LEITE 6.5 - Prestazione solida al centro della difesa anche se non è che l'attacco leccese abbia creato grandi problemi...
PEDRAZA 6 - Sostituire Nuno Tavares non è facile, lui si guadagna la pagnotta con una partita attenta in difesa e qualche interessante sortita offensiva (dal 78' LUCA PELLEGRINI 6 - Un giallo per un duro intervento su Danilo Veiga, segno che è entrato con lo spirito giusto).
FRATTESI 7 - Meno appariscente di tante altre volte, non gioca tanti palloni, va comunque vicino al tris con un colpo di testa ravvicinato murato da Falcone. E poi allo scadere firma con uno splendido tocco mancino il suo pokerissimo personale in stagione.
BELAHYANE 8 - Una gara mostruosa. Frangiflutti in mezzo al campo, sempre lucido con la palla al piede, accende Isaksen nella giocata del vantaggio, due grandi interventi da difensore top su Geubbels e, poco prima di uscire, su Ndri. Esce tra i meritati applausi (dall'83' ROVELLA SV)
TAYLOR 7 - La solita partita pulita e ordinata impreziosita dal tacco che libera Noslin per il raddoppio. L'olandese ormai è una certezza e con Belahyane e Frattesi il terzetto di centrocampo laziale è completo e garantisce quantità, qualità e gol.
ISAKSEN 7 - Mette sulla testa di Noslin la palla al bacio che serve ad aprire il match. Poi tanti altri ricami sulla sua fascia destra, da cui arrivano palloni mai banali (dal 78' CANCELLIERI 7 - Serve di testa con una giocata caparbia il pallone del tris firmato Frattesi).
PINAMONTI 6 - Gara di sacrificio, tra sponde e lavoro sporco. Si fa pizzicare qualche volta di troppo in fuorigioco (dall'88' GUDMUNDSSON SV).
NOSLIN 8 - Una doppietta che pesa: stacco imperioso su Siebert per l'1-0, sinistro dirompente per il raddoppio. E nei minuti finali una arcigna copertura difensiva su Ndri che gli merita gli applausi dell'Olimpico. Poco prima della standig ovation al momento della sostituzione (dall'83' DELE BASHIRU SV).
Allenatore GATTUSO 8 - Nei primi 20 minuti il Lecce fa la partita, ma la Lazio non si scompone. Poi si porta in vantaggio e continua a macinare gioco e trame offensive da applausi senza rischiare più niente. E dire che mancavano i due centrali titolari, Nuno Tavares e Zaccagni...
LECCE
FALCONE 5.5; VEIGA 5.5, SIEBERT 4, TIAGO GABRIEL 5, GALLO 6; COULIBALY 6 (dall'86' FOFANA SV), KABA 5 (dal 59' NGOM 5), MALEH 5 (dal 74' MONTEIRO SV); NDRI 6 (dall'86' STULIC SV), GEUBBELS 4.5 (dal 59' PACO ESTEBAN 5), FATAH 6. Allenatore DI FRANCESCO 5