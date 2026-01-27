Novità

La Duster non è solo Dacia

Renault commercializza un omonimo in India, Sudafrica e nei Paesi del Golfo

di Redazione Drive Up
27 Gen 2026 - 10:02
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Ormai tutti conoscono la Duster. Il modello che ha proiettato Dacia a risultati di mercato incredibili - la Sandero è l'auto più venduta d'Europa - ha costruito la sua reputazione su una buona dotazione di contenuti, altrettanta usabilità in fuori strada a un prezzo sicuramente concorrenziale. Qualità che possono essere applicate e replicate molto bene anche ad altri mercato lontano dall'Europa. In India - infatti - ne esiste una variante, a marchio Renault.
Niente Dacia
Non si può considerare propriamente una novità, dato che la Renault Duster è in commercio nel subcontinente dal 2012 dove ha venduto più di 200 mila unità. Un buon successo, dunque, che giustifica le ambizioni del marchio francese nel segmento: la nuova generazione arriverà nella primavera del 2026 e più tardi raggiungerà anche il Sudafrica e i Paesi del Golfo. Negli ultimi 14 anni, il segmento dei SUV - in India - è passato dal 12 al 55% del mercato.
Va ovunque
La prossima Duster sarà costruita nello stabilimento di Chennai, avvicinandosi alle esigenze del terzo mercato mondiale di automobili. Mantiene le caratteristiche di versatilità di utilizzo e robustezza della versione europea sebbene l'abitacolo sia completamente diverso. Essendo una Renault, l'impostazione della plancia è più simile a Symbioz e Austral con l'integrazione Google a fare la differenza. La gamma motori prevede soluzioni ibride (E-Tech da 160 CV) e turbo benzina (TCe 100 e TCe 160).

