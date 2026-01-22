Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Strategie

Renault riorganizza l'elettrico: chiusa Ampere

Le attività dedicate al software e all'elettrificazione torneranno sotto stretto controllo di Parigi

di Redazione Drive Up
22 Gen 2026 - 10:28
© Getty Images

© Getty Images

Tempo di riforme in casa Renault. La divisione Ampere - pensata per le automobili elettriche - chiude i battenti e tutte le sue attività confluiranno all'interno di Casa Madre. L'obiettivo è quello di ridurre i processi decisionali, accelerando di conseguenza lo sviluppo di nuove soluzioni di mobilità riducendo al contempo i costi. Questa decisione chiude definitivamente l'era Luca de Meo.
Più snelli
Il percorso di razionalizzazione - dopo il ridimensionamento di Mobilize a dicembre - prosegue spedito verso il suo obiettivo: rendere più semplice e meno costoso produrre automobili. La visione del nuovo CEO François Provost sembra porsi verso un accentramento dei processi decisionali sotto l'unica direzione di Renault. In questo modo, un maggiore controllo comporta minori spese.
Nessun taglio
La chiusura di Ampere non avrà conseguenze dirette sui lavoratori. Le tre fabbriche del complesso industriale "ElectriCity" nel nord della Francia (Douai, Maubeuge e Ruitz) torneranno sotto il controllo della Régie: continueranno a operare con lo stesso numero di dipendenti e i contratti attualmente in essere non subiranno modifiche. La ristrutturazione e il nuovo assetto saranno ufficializzati e diventeranno pienamente operativi entro l'inizio di luglio.

Ti potrebbe interessare

renault
elettrico
ampere

Ultimi video

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

01:04
Una Ducati sulla neve

Una Ducati sulla neve

02:58
Defender alla Dakar 2026

Defender alla Dakar 2026

01:37
Ecco la nuova Kia EV2

Ecco la nuova Kia EV2

02:59
A tu per tu con Marquez

A tu per tu con Marquez

00:14
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:32
Toyota si prepara al Mondiale Rally

Toyota si prepara al Mondiale Rally

01:20
BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

02:04
Salone dell'Auto di Bruxelles

Salone dell'Auto di Bruxelles

01:57
Aprilia, anno decisivo

Aprilia, anno decisivo

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

I più visti di Drive Up

I touchscreen sulle auto sono stati un errore

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

Perché Dacia ha vinto la Dakar 2026

Ferrari ha un nuovo pilota italiano

La Ferrari più strana di sempre

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:35
Sinner: "Non potevo iniziare meglio la stagione: questo torneo è speciale"
11:34
Sinner, tutto facile con Duckworth: l'australiano battuto 6-1 6-4 6-2
11:34
Stadi, dal Viminale ecco la stretta: riconoscimento facciale, 'control room' e curve ridotte
11:34
Sinner-Ducksworth: le foto del match
11:27
Le Arance della Salute di Fondazione Airc tornano per sostenere la ricerca sul cancro