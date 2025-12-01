Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Tecnologie

Questa roulotte elettrica costa come una supercar e si ricarica viaggiando

Creata da una start-up americana, ha uno stile minimalista e offre soluzioni di ultima generazione ma il prezzo è impegnativo

di Redazione Drive Up
01 Dic 2025 - 09:08
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Avventura e libertà sono i due elementi che ormai fanno tendenza nell'organizzazione delle vacanze. Estive o invernali poco importa: la sensazione di poter esplorare e scoprire posti anche inaccessibili sta spopolando. E il mercato si adegua, pensando e sviluppando soluzioni che assecondino queste esigenze. L'America è, come sempre, culla delle novità e la roulotte di Pebble Flow vorrebbe mettere assieme la moda del viaggio on the road con la nuova sensibilità ecologista. 

La roulotte elettrica che costa come una supercar e si ricarica viaggiando

1 di 6
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Autonoma
Dietro il progetto ci sono ex dipendenti Volvo, Tesla e Apple. Tre realtà che fanno del design e del minimalismo - inteso come assenza di elementi - i loro tratti distintivi. La roulotte di nuova generazione assimila questi concetti e li applica con il gusto del lusso. Equipaggiata con una batteria da 42kWh, la Pebble Flow è autonoma rispetto al veicolo che la traina e, grazie a dei motori elettrici all'interno delle ruote, può eseguire piccoli spostamenti.
Cede energia
Il pacco batteria -che alimenta i servizi di bordo - può essere ricaricato presso le colonnine pubbliche e può cedere a sua volta energia elettrica alle automobili. Diventando una sorta di power bank. La presenza dei motori elettrici all'interno delle ruote permette inoltre di approfittare della marcia per sfruttare la frenata rigenerativa e immagazzinare ulteriore energia.
Minimalista sì ma di lusso
Il minimalismo è uno stile che può trovare numerose forme di applicazione: basta rimuovere. Lo abbiamo visto nelle case e lo sperimentiamo sulle automobili. La Roulotte è la sintesi delle due: l'arredamento interno è essenziale ed è pensato per ottimizzare lo spazio disponibile. Il letto matrimoniale - ad esempio - è a scomparsa così come i due posti letto per gli ospiti nella dinette. Minimalismo, almeno in questo momento, va di pari passo con lusso e il prezzo della Pebble Flow lo conferma: 125 mila dollari

roulotte
auto elettrica
auto elettriche
supercar
volvo
pebble flow
roulotte elettrica
roulotte di lusso
viaggio
vacanze

Ultimi video

02:17
Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

26:18
Puntata del 29 novembre #DriveUp

Puntata del 29 novembre #DriveUp

01:49
Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

Nuova Renault Twingo E-Tech Electric

01:25
Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

Il grande ritorno di Lancia nel mondiale Rally

02:17
Gare da Film: Indianapolis

Gare da Film: Indianapolis

02:14
Ringo's Garage: Zenvo Automotive

Ringo's Garage: Zenvo Automotive

01:51
Leapmotor B10

Leapmotor B10

03:28
Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross

03:31
BMW M2

BMW M2

02:53
I Signori dell'Auto: Nicola Romeo

I Signori dell'Auto: Nicola Romeo

04:15
Automobili Mignatta RINA

Automobili Mignatta RINA

02:37
La prova della 500 Hybrid

La prova della 500 Hybrid

15:20
La puntata del 27 novembre #DriveUp

La puntata del 27 novembre #DriveUp

01:45
L'editoriale: Nord Europa, una rivoluzione elettrica solo a metà

L'editoriale: Nord Europa, una rivoluzione elettrica solo a metà

02:33
Un nuovo super ibrido, BYD Atto 2 DM-i

Un nuovo super ibrido, BYD Atto 2 DM-i

02:17
Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

I più visti di Drive Up

Le auto più iconiche di Fast and Furious

La nuova Bugatti da 5 milioni di Luka Doncic fa impazzire Snoop Dogg

I cinquantini più iconici di sempre

Ufficiale: la Germania chiede di cambiare le regole sul 2035

Finita l'era dei cinquantini per i giovani: il mercato si è ridotto del 96%

La Ford GT di Paul Walker finisce all'asta

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:42
Da Fognini fino alla "sua" Lazio: sport e politica ricordano Pietrangeli
10:28
Torino, Baroni a rischio: col Milan è decisiva per il suo futuro
10:26
Pietrangeli e il rapporto con Sinner tra 'stoccate' e ammirazione: "Ma quale rosicone..."
10:21
Milan, parla l'ex tecnico di Leao: "È un 9, da piccolo mi ricordava Ronaldo"
10:21
Kimi e la perdita... dell'innocenza: rabbia social dopo il passo falso finale di Losail