Questa roulotte elettrica costa come una supercar e si ricarica viaggiando

La roulotte elettrica che costa come una supercar e si ricarica viaggiando
Creata da una start-up americana, ha uno stile minimalista e offre soluzioni di ultima generazione ma il prezzo è impegnativodi Redazione Drive Up
Avventura e libertà sono i due elementi che ormai fanno tendenza nell'organizzazione delle vacanze. Estive o invernali poco importa: la sensazione di poter esplorare e scoprire posti anche inaccessibili sta spopolando. E il mercato si adegua, pensando e sviluppando soluzioni che assecondino queste esigenze. L'America è, come sempre, culla delle novità e la roulotte di Pebble Flow vorrebbe mettere assieme la moda del viaggio on the road con la nuova sensibilità ecologista.
Autonoma
Dietro il progetto ci sono ex dipendenti Volvo, Tesla e Apple. Tre realtà che fanno del design e del minimalismo - inteso come assenza di elementi - i loro tratti distintivi. La roulotte di nuova generazione assimila questi concetti e li applica con il gusto del lusso. Equipaggiata con una batteria da 42kWh, la Pebble Flow è autonoma rispetto al veicolo che la traina e, grazie a dei motori elettrici all'interno delle ruote, può eseguire piccoli spostamenti.
Cede energia
Il pacco batteria -che alimenta i servizi di bordo - può essere ricaricato presso le colonnine pubbliche e può cedere a sua volta energia elettrica alle automobili. Diventando una sorta di power bank. La presenza dei motori elettrici all'interno delle ruote permette inoltre di approfittare della marcia per sfruttare la frenata rigenerativa e immagazzinare ulteriore energia.
Minimalista sì ma di lusso
Il minimalismo è uno stile che può trovare numerose forme di applicazione: basta rimuovere. Lo abbiamo visto nelle case e lo sperimentiamo sulle automobili. La Roulotte è la sintesi delle due: l'arredamento interno è essenziale ed è pensato per ottimizzare lo spazio disponibile. Il letto matrimoniale - ad esempio - è a scomparsa così come i due posti letto per gli ospiti nella dinette. Minimalismo, almeno in questo momento, va di pari passo con lusso e il prezzo della Pebble Flow lo conferma: 125 mila dollari.