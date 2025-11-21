Tesla, nuovi problemi con i Robotaxi: causano incidenti

Il robotaxi, o almeno ciò che ne rimane dopo il ridimensionamento del progetto originale, è oggi un servizio sperimentale basato su Model Y adattate e presidiate da un supervisore umano. Il debutto ad Austin, in Texas, avrebbe dovuto dimostrare la maturità dell’Autopilot più evoluto, ma la sperimentazione sta andando molto diversamente dal previsto. I sette incidenti registrati in pochi mesi hanno attirato l’attenzione delle autorità e dell’opinione pubblica, alimentando interrogativi sulla reale affidabilità del sistema.

Cambio di programma

Il protocollo di sicurezza prevedeva inizialmente un operatore seduto sul sedile del passeggero, pronto a intervenire se necessario. Dopo i primi episodi, Tesla ha imposto che il supervisore si sedesse direttamente al posto di guida, come ulteriore misura di controllo. Paradossalmente, i problemi non si sono risolti. Nel frattempo, è circolato anche un video che mostra un dipendente addetto alla supervisione addormentato durante una corsa, un’immagine che non aiuta certo a rafforzare la fiducia nel servizio.

Si confonde

L’ultimo gruppo di incidenti, avvenuto a settembre, racconta difficoltà nella gestione delle situazioni più comuni. Una Model Y ha colpito un veicolo impegnato in una retromarcia, un’altra non ha evitato un ciclista e un’altra ancora ha investito un animale, senza dinamiche eccezionali né condizioni estreme. È proprio la quotidianità del traffico urbano, con le sue variabili minute e imprevedibili, a mettere più in crisi il software di guida autonoma.

Peggio di un umano

Le statistiche elaborate da un sito statunitense confermano la sensazione: su circa 483.000 km percorsi dai robotaxi Tesla, sette incidenti rappresentano un rapporto significativamente peggiore rispetto alla media di un conducente umano, che incappa in un sinistro ogni milione di chilometri. E il confronto con altri operatori di guida autonoma, come Waymo, evidenzia performance decisamente più stabili da parte della concorrenza.