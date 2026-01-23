Edizioni speciali

Una Bugatti come nessun'altra

La F.K.P. Hommage è un tributo a due leggende

di Redazione Drive Up
23 Gen 2026 - 09:42
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

A vent’anni dalla Veyron, Bugatti sceglie di non limitarsi a una semplice operazione nostalgia. La F.K.P. Hommage è un esercizio di stile e ingegneria che prende ispirazione dalla prima hypercar moderna del marchio e la rilegge attraverso la tecnica e le prestazioni della Chiron Super Sport, dando vita a un pezzo unico dal forte valore simbolico.

La Bugatti più esclusiva di tutte

1 di 14
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Inestimabile
Le proporzioni e molti dettagli rimandano chiaramente alla Veyron originale: superfici pulite, volumi pieni, un’impostazione meno aggressiva rispetto alle Bugatti più recenti. Non è un revival letterale, ma una reinterpretazione elegante, resa ancora più raffinata da una carrozzeria in carbonio a vista e da una livrea bicolore studiata per enfatizzare la tridimensionalità delle forme.
Il più grande motore di sempre
La base tecnica è quella della Chiron Super Sport, con il W16 quadriturbo da oltre 1.600 cavalli, trazione integrale e trasmissione rinforzata. Anche l’abitacolo segue la stessa logica: richiami alla Veyron nelle forme e nei materiali, ma realizzazione artigianale estrema e personalizzazioni su misura, pensate per un solo cliente

Ti potrebbe interessare

videovideo
bugatti
bugatti veyron

Ultimi video

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

15:58
La puntata del 22 gennaio #DriveUp

La puntata del 22 gennaio #DriveUp

01:58
Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

Follie a quattro ruote, Gymkhana "Aussie Shred" 2025

02:09
Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

Fast & Furious e la Dodge Charger tutta muscoli

02:13
BMW, un 2025 al top: primo brand premium

BMW, un 2025 al top: primo brand premium

03:09
Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

Land Rover Defender, nata per resistere ovunque

03:12
Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

Salone Auto Bruxelles 2026, tra novità e curiosità

01:02
Un record al contrario, Ligier e il giro lento

Un record al contrario, Ligier e il giro lento

01:35
L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

L'editoriale: Mercato auto italia, cala il nuovo e aumenta l'usato

01:50
WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

WRC, Rallye Monte-Carlo 2026

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:51
BMW, un 2025 positivo

BMW, un 2025 positivo

01:47
Mercedes 600 "Final Boss"

Mercedes 600 "Final Boss"

01:58
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

01:50
MAG SRV WRC RALLY MONTECARLO PREVIEW SRV

Al via la stagione del WRC: si parte con il Rally di Monte-Carlo

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

I più visti di Drive Up

Ferrari ha un nuovo pilota italiano

I touchscreen sulle auto sono stati un errore

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Volvo, il centro sicurezza di Goteborg festeggia 25 anni

Lancia torna nel Mondiale Rally: al Monte-Carlo debutta la Ypsilon Rally2 HF Integrale nel WRC2

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

Da "Io, Robot" fino agli "Avengers", le Audi nel cinema

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
09:42
Una Bugatti come nessun'altra
09:38
La Bugatti più esclusiva di tutte
09:37
La notte della verità: Rams-Seahawks vale il Super Bowl. Diretta su Canale 20
Pio Esposito e Lautaro
09:33
Chivu e l'assist del calendario: Inter-Pisa cruciale nella corsa scudetto
09:28
Nba: ai Clippers il derby di Los Angeles, Fontecchio non basta a Miami