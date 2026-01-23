Una Bugatti come nessun'altra

La Bugatti più esclusiva di tutte
La F.K.P. Hommage è un tributo a due leggende
A vent’anni dalla Veyron, Bugatti sceglie di non limitarsi a una semplice operazione nostalgia. La F.K.P. Hommage è un esercizio di stile e ingegneria che prende ispirazione dalla prima hypercar moderna del marchio e la rilegge attraverso la tecnica e le prestazioni della Chiron Super Sport, dando vita a un pezzo unico dal forte valore simbolico.
Inestimabile
Le proporzioni e molti dettagli rimandano chiaramente alla Veyron originale: superfici pulite, volumi pieni, un’impostazione meno aggressiva rispetto alle Bugatti più recenti. Non è un revival letterale, ma una reinterpretazione elegante, resa ancora più raffinata da una carrozzeria in carbonio a vista e da una livrea bicolore studiata per enfatizzare la tridimensionalità delle forme.
Il più grande motore di sempre
La base tecnica è quella della Chiron Super Sport, con il W16 quadriturbo da oltre 1.600 cavalli, trazione integrale e trasmissione rinforzata. Anche l’abitacolo segue la stessa logica: richiami alla Veyron nelle forme e nei materiali, ma realizzazione artigianale estrema e personalizzazioni su misura, pensate per un solo cliente.