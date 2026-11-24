Alla fine le indiscrezioni hanno trovato conferme: Stellantis chiude la maggior parte dei suoi programmi sportivi. Peugeot lascerà il WEC con effetto immediato mentre Citroen e Opel chiuderanno la stagione 2027 per poi ritirarsi dalla Formula E. Una decisione che il management del gruppo ha preso per questioni di bilancio economico.

Solo i Rally

Dopo un'esperienza di cinque anni (e zero vittorie), Peugeot non parteciperà al prossimo mondiale endurance, nonostante la 9XE avesse già iniziato i collaudi e fossero stati annunciati i nuovi piloti. In Formula E ci sarà tempo per un ultimo campionato a bordo delle nuove GEN4: Opel avrà soltanto un anno per dimostrare il proprio potenziale tecnico. Confermato l'impegno nei rally con il team Lancia Corse HF che, nel WRC2, correrà con Ypsilon Rally2 HF Integrale.

Troppo costoso

Un ridimensionamento necessario per contenere i costi di un'attività che, per quanto appagante, non sempre garantisce un ritorno in termini economici. Il piano del CEO Antonio Filosa prevede il taglio di 6 miliardi di euro entro il 2028: la divisione motorsport di Stellantis occupa 300 persone (che saranno tutte ricollocate) e costa circa 300 milioni di euro ogni anno. Una spesa da limitare di fronte a una strategia che prevede il lancio sul mercato 60 nuovi modelli e 50 aggiornamenti di prodotto entro il 2030.