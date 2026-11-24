L’alfabeto di Audi lo conosciamo tutti. A come berline e station wagon; Q come SUV. Poi la progressione inattaccabile dei numeri, in ordine crescente: dal 3 all’8 e, da poco, ecco il 9. Una logica chiara che porta all’Audi più grande di sempre. 5,31 metri di alluminio, acciaio, plastica, gomma e ghisa dei motori a combustione che muovono le oltre 2,6 tonnellate di peso. Per l’elettrico ci sarà tempo, i giganti bruciano carburante, soprattutto diesel: l’unica alimentazione, per ora, disponibile in Italia. Un tremila V6 da 249 o 299 CV: potenza giusta per un’auto che può ospitare un quintetto NBA più due riserve, e, tutti a bordo, c’è ancora spazio per i borsoni.

Enorme e comoda

Sebbene sia impossibile non notarla, il design resta comunque familiare per chi si è fatto l’occhio con le nuove Audi. Linee tese, spigolose e la griglia single frame con incastonato il logo. Per strada è possente e tecnologica con la terza generazione dei fari OLED (come sulle TV e i migliori cellulari) che proiettano sull’asfalto gli indicatori di direzione. L'abitacolo ripropone il palcoscenico digitale: quadro strumenti e schermo dell'intrattenimento di bordo sono sulla stessa struttura. Le grafiche sono chiare ma l'assenza di tasti fisici compromette la facilità d'uso per le funzioni di base come l'impostazione della temperatura di bordo. Peccato, lo spazio per qualche pulsante sicuramente non mancava.

Il diesel "suona"

Sotto il cofano c'è il collaudato 3.0 litri V6 biturbo da 249 o 299 CV. Potenze adeguate per un veicolo che fa del comfort la sua dimensione, senza tuttavia rinunciare a un'impostazione di guida più intrigante rispetto al lusso compassato della concorrenza inglese. Grande e grossa ma non necessariamente goffa: l'anteriore ha un buon inserimento mentre l'assetto copia bene le irregolarità del fondo stradale, senza far perdere di precisione. Il diesel, però, è un progetto che ormai inizia ad avere qualche anno, e si sente. Letteralmente: il "ticchettio" meccanico è avvertibile a veicolo fermo. Ottime le quattro ruote sterzanti che dissimulano efficacemente le dimensioni ciclopiche. Arriverà anche in versione plug-in hybrid ma il motore "giusto" è il 4.0 litri V8 della SQ9, per ora disponibile soltanto negli USA. Prezzi a partire da 116.900 euro.