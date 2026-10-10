Dati

Porsche vende cinque 911 per ogni Taycan

Il mercato della sportiva tedesca più famosa di sempre è cresciuto del 12%, mentre quelle della prima elettrica sono crollate del 31%

di Redazione Drive Up
10 Ott 2026 - 19:09
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© Ufficio Stampa

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C'è una macchina, tedesca, che non invecchia mai. Ogni anno, e sono più di sessanta, continua a essere la supercar più venduta del mondo. Se quando si dice Porsche tutti pensano alla 911, un motivo, evidentemente, ci sarà: non si spiegherebbe altrimenti un successo costante attraverso le generazioni. Che sia forse merito del motore a combustione?
Niente Taycan 
Verrebbe da pensarlo, considerando i dati del costruttore di Stoccarda. Nei primi nove mesi del 2026, le vendite della 911 sono aumentate del 12% raggiungendo le 42.217 unità. Al contrario, la Taycan (la prima elettrica Porsche) ha subito un netto calo del 31% consegnando solo 8.699 modelli. In sintesi: la sportiva a motore posteriore a sbalzo vende quasi cinque volte più della super berlina (e di ogni altra sua variante) a zero emissioni. 
Un anno duro
Ma se la 911 è un successo globale più forte del tempo, da sola non ha la forza per sorreggere un marchio che ha allargato i propri interessi stratificandosi in vari segmenti. Nel complesso, il 2026 si sta rivelando un anno complicato: le vendite sono scese a 178.532 unità (-16% rispetto al 2025). Pesano alcune scelte un po' azzardate, come la decisione di proporre la Macan soltanto con motore elettrico e la dismissione delle "sportivette" 718. Insomma, tra alti e bassi, per Porsche l'unica certezza è una "signora" di 60 anni.

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