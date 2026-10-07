Meno persone, meno auto: la strategia Porsche per il futuro

Si chiama "Sportwagenschmiede '35" ed è il nuovo piano industriale di Porsche, presentato al Capital Markets Day 2026. L'amministratore delegato Michael Leiters, ci ha "messo la faccia" come si dice in questi casi: confermati i 9 mila tagli al personale, con le posizioni manageriali che caleranno del 40%. La priorità è ridurre i costi e rendere l'azienda finanziariamente più solida.

Meno volumi più valore

La strategia per uscire dalla crisi può essere riassunta così: meno volumi, più valore. "Il miglioramento atteso di redditività e generazione di cassa si basa su un valore più alto per vettura, un mix di prodotto più attraente e una base di costi e di capitale stabilmente più efficiente", ha dichiarato il direttore finanziario Jochen Breckner. Nel lungo periodo l'obiettivo è di portare il margine operativo al 15% e quello di cassa al 12%.

I prezzi aumenteranno

I costi di sviluppo dei nuovi modelli caleranno del 20% grazie a tempi più brevi e a una minore complessità (riducendo ad esempio del 20% le varianti modello, razionalizzando la produzione e aumentando i margini). Sarà migliorata la sinergia con Audi per ottimizzare gli investimenti su motori termici, ibridi plug-in ed elettrici (ma il piano di un 100% EV è stato definitivamente abbandonato). Infine, il listino dei modelli di punta dovrà crescere del 20% circa e si punta ad ampi margini con i programmi di personalizzazione.