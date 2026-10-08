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La nuova Porsche 718 sarà solo elettrica

Neppure le versioni di vertice torneranno a cilindri e pistoni

di Redazione Drive Up
08 Ott 2026 - 12:55
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© Ufficio Stampa

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Prima sì, poi no, dopo forse. Alla fine Porsche ha deciso che la prossima generazione della sportiva 718 sarà solo e soltanto elettrica. La conferma arriva dal Capital Markets Day presentato a Zuffenhausen. Nel programma non è prevista alcuna versione con motore a combustione di Boxster e Cayman. Peccato, non sarebbe stato male sentire urlare ancora il boxer sei cilindri.
Niente da fare
Le speranze di chi credeva in un dietrofront (l'ennesimo) sono dunque state ufficialmente spente da Porsche stessa. Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile riposizionamento della gamma 718: con le versioni elettriche a rappresentare l'accesso, la dimensione più GT mentre i motori termici avrebbero dovuto equipaggiare gli allestimenti più esclusivi, potenti e sportivi. Niente da fare: la nuova coupé Cayman e spider Boxster avranno soltanto gli elettroni ad alimentarle. 
Arriva tra poco
Il debutto è previsto per il 2028, dopo una "gestazione" che dura ormai dal 2022. Cosa può aver convinto i vertici a non aggiungere almeno una configurazione con il motore boxer? Forse la sinergia con Audi, che presenterà a breve un modello derivato al prototipo Concept C, costruito sulla stessa base delle sportive compatte Porsche. C'è da dire che la casa di Stoccarda non ha mai confermato i piani di ingresso di un motore termico in gamma. Erano solo voci, messe definitivamente a tacere. 

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