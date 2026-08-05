Porsche conferma le sportive 718 (elettriche)

Nonostante i continui rinvii e le indiscrezioni sui cambi di rotta strategici della casa di Stoccarda, il progetto delle nuove Porsche 718 resta pienamente operativo. A fugare i dubbi è stato direttamente l'amministratore delegato di Porsche, Michael Leiters, che in un'intervista rilasciata al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung ha ribadito la volontà di portare a termine il modello.

Confermate

Nel corso del colloquio con la testata germanica, Leiters ha spiegato che la realizzazione della 718 a zero emissioni rappresenta la scelta migliore sotto il profilo economico, oltre a garantire la nascita di una vettura dalle elevate prestazioni. Il manager ha sottolineato il ruolo fondamentale svolto storicamente dalla gamma 718, da sempre posizionata al di sotto della 911 come porta d'accesso al mondo Porsche per conquistare una nuova clientela.

Anche termiche

Sebbene il marchio stia ricalibrando i piani per l'elettrificazione — valutando tra le altre cose un nuovo SUV a motore termico —, l'offerta a batterie destinata ad affiancare Taycan, Macan Electric e Cayenne Electric vedrà quindi l'arrivo delle prossime varianti coupé e cabriolet. Dal punto di vista tecnico, l'architettura dedicata ai modelli sportivi è con pacco batterie alloggiato sotto il pianale, mentre le versioni ad alte prestazioni della gamma manterranno in listino motori a combustione interna.