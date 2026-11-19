Fils non ha sfigurato, ma non è riuscito ad incidere in risposta. La prestazione del 2004 francese non è passata inosservata, difatti Zverev ha detto: "A rete gli ho detto che giocherà tante altre volte le Finals, perché è un grande giocatore e un bellissimo talento". Il vincitore di Roland Garros e US Open 2026 ha poi scherzato sul proprio linguaggio del corpo: "A volte scuoto un po' la testa? Sarà l'energia italiana che entra in me!". Poi ha aggiunto: "Non vedo l'ora di tornare in campo per la semifinale".