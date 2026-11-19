Alexander Zverev fa tre su tre alle Nitto Atp Finals 2026 battendo anche Arthur Fils (6-4 7-6(6) in 1 ora e 38 minuti). Il tedesco è chirurgico a sfruttare le poche chance per strappare il servizio all'avversario nel primo set, per poi chiudere al tie-break del secondo con qualche brivido. Nel parziale decisivo, infatti, il numero 1 del mondo subisce la rimonta da 6-1 a 6-6, ma riesce ad evitare il terzo set. Nell'intervista rilasciata subito dopo la partita, Zverev ha ammesso: "Credo di aver giocato un po' peggio da fondocampo rispetto alle altre due partite, ma alla fine ciò che conta davvero è vincere".
Fils non ha sfigurato, ma non è riuscito ad incidere in risposta. La prestazione del 2004 francese non è passata inosservata, difatti Zverev ha detto: "A rete gli ho detto che giocherà tante altre volte le Finals, perché è un grande giocatore e un bellissimo talento". Il vincitore di Roland Garros e US Open 2026 ha poi scherzato sul proprio linguaggio del corpo: "A volte scuoto un po' la testa? Sarà l'energia italiana che entra in me!". Poi ha aggiunto: "Non vedo l'ora di tornare in campo per la semifinale".
In semifinale, prevista sabato 21 novembre, il tedesco affronterà il vincente della partita tra Daniil Medvedev e Frances Tiafoe, che si contenderanno il secondo posto del "Gruppo Lendl". Zverev invece ha vinto il "Gruppo McEnroe", alle sue spalle Ben Shelton che troverà Carlos Alcaraz in semifinale.
© Getty Images
Alexander Zverev in campo per il terzo match del "Gruppo McEnroe" delle Nitto Atp Finals 2026 contro Arthur Fils; Torino; Inalpi Arena
Dopo la partita Zverev ha rassicurato circa le proprie condizioni fisiche. Il tedesco, infatti, ha accusato dolore dopo un movimento alla caviglia nel corso del tie break: "È un tendine che mi dà fastidio di tanto in tanto, me lo porto dietro dall’infortunio del 2022. So cos'è, mi affiderò al mio fisioterapista e non sarà necessario svolgere esami".
"Tutti vogliono migliorare, ma io sono contento della direzione in cui sta andando il mio tennis - ha concluso il tedesco, guardando già al 2027 -. Contro Fils le cose non stavano andando per il meglio, eppure ho continuato a giocare aggressivo e non gli ho consentito di giocare come voleva".
Un deluso Fils
Di poche parole Fils, dopo l'eliminazione dalle Nito Atp Finals 2026. Il francese, infatti, ha detto: "Cosa voglio migliorare per il 2027? Al momento non voglio nemmeno pensare al tennis, la stagione è finita. Tra 10-15 giorni ci penserò".
Infine, il classe 2004 ha parlato delle difficoltà in risposta: "Sul servizio di Zverev la palla viaggia veloce e arriva dall'alto, su un campo così rapido è difficile rispondere alla sua prima. Ho avuto due chance per breakkare, ma non ci sono riuscito".