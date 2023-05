Polestar sbarca a Roma, un hub per andare alla scoperta della casa svedese

Un hub dove toccare dal vivo il prodotto ed effettuare un test drive. In un’epoca dove tutto vive - e scorre - veloce in rete, Polestar ha deciso di aprire uno spazio ad hoc, a Roma (dopo quello a Concorrezzo alle porte di Milano) dove poter entrare in contatto, a 360 gradi, con il marchio svedese 100% elettrico. Dopo il debutto ufficiale del marchio Polestar avvenuto, in Italia, nel 2022 e soprattutto dopo l’arrivo del primo modello la Polestar 2, già pronta per il restyling, la Casa svedese sta per presentare altre due nuove vetture: Polestar 3, una suv di medie dimensioni e Polestar 4, una suv coupé, super innovativa, presentata al recente Salone di Shanghai.