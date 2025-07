Maserati, a Goodwood il debutto della MCPura

Disponibile da subito nelle versioni coupé e cabrio, la nuova MCPURA presenta quattro contenuti distintivi: la scocca in fibra di carbonio; il motore V6 Nettuno con brevetto Maserati; le portiere "Butterfly"; e il tetto in vetro retrattile, per la versione cabrio (MCPURA Cielo). In particolare, la monoscocca in fibra di carbonio coniuga rigidità e leggerezza, tanto che il peso complessivo è inferiore a 1.500 kg e, grazie ai 630 CV erogati, si presenta come la best in class per il rapporto peso/potenza: 2,33 kg/CV.