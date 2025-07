Lamborghini va di corsa: ecco la Temerario GT3

La Huracan GT3, fresca di vittoria della 24 Ore di Spa è pronta ad andare in pensione: Lamborghini, a Goodwood, ha svelato la Temerario GT3. La versione da corsa dell'ultimo modello della casa di Sant'Agata Bolognese debutterà nel 2026, presumibilmente in America alla 12 Ore di Sebring. La Temerario GT3 è spinta dallo stesso motore V8 4.0 litri biturbo della versione stradale, riprogettato nella componente di sovralimentazione con turbocompressori e sistemi rivisti per conformarsi ai regolamenti GT3 e garantire prestazioni ottimali in condizioni di gara. La potenza, limitata a circa 550 CV in base al Balance of Performance, è erogata da un’unità completamente ricalibrata.