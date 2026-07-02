Pirelli: intesa strategica con RIDEsense

Pirelli accelera sul fronte della digitalizzazione della mobilità siglando un accordo strategico con RIDEsense, spin-off accademico nato nel 2023 in seno al gruppo MegaRide e al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università Federico II di Napoli. L'intesa prevede l'acquisizione immediata da parte della Bicocca di una quota societaria pari al 24,99% della startup campana, con un'opzione già contrattualizzata per salire successivamente fino al 100% del capitale sociale.

Digitale

L'operazione punta a integrare i sensori fisici annegati nella gomma del colosso milanese con i "sensori virtuali" brevettati da RIDEsense. Si tratta di sofisticati algoritmi fisici capaci di intercettare ed elaborare in tempo reale i dati dinamici provenienti dalle centraline di serie del veicolo. Questo connubio tecnologico permetterà di espandere le capacità predittive dell'ecosistema Pirelli Cyber Tyre: il primo sistema hardware e software al mondo in grado di far dialogare le coperture con l'elettronica di bordo.

Futuro connesso

Il potenziamento dell'architettura Cyber Tyre si inserisce nella strategia di Pirelli per consolidare il proprio ruolo di fornitore chiave nello sviluppo dei sistemi ADAS e di guida autonoma di nuova generazione, dove la conoscenza istantanea dell'impronta a terra del pneumatico è fondamentale per calibrare i sistemi di controllo della dinamica (ABS, ESP, controllo di trazione). Parallelamente, la tecnologia si apre ad applicazioni infrastrutturali: sono infatti già in corso sperimentazioni con enti pubblici per sfruttare i dati aggregati della flotta circolante nel monitoraggio predittivo dello stato di manutenzione delle strade.