Venezia scatenato: ufficiale l'acquisto di Correia

Thierry Correia, difensore Venezia FC

"Ho scelto di venire al Venezia FC perché credo che il club abbia un ottimo progetto. Inoltre, l’ambiente e la città sono fantastici e rappresentano il contesto ideale per crescere, continuare il mio percorso e aiutare la squadra a raggiungere grandi obiettivi in questa stagione.

Ai tifosi arancioneroverdi voglio dire che farò del mio meglio. Lavorerò duramente ogni giorno per aiutare la squadra e vincere il maggior numero possibile di partite durante la stagione in Serie A"