Dybala-Roma, le ultime sul rinnovo: fiducia per l'ok definitivo nei prossimi giorni

Paulo Dybala resterà un giocatore della Roma. Dopo qualche giorno da svincolato, almeno formalmente, l'attaccante argentino è pronto a prolungare la sua permanenza in giallorosso, iniziata nel 2022.
L'accordo col club è per un contratto di un anno con opzione per il secondo. Ciò significherebbe che Dybala arriverebbe rispettivamente a cinque o addirittura sei stagioni nella capitale.
I contatti tra l'agente del giocatore e il nuovo ds Tony D'Amico sono continui e le parti sono vicinissime alla fumata bianca. Tutto indirizzato per fare in modo che arrivi l'ok definitivo nei prossimi giorni.