Lewandowski, stipendio monstre in MLS: solo Messi guadagna più di lui

02 Lug 2026 - 16:19
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Robert Lewandowski alla fine ha scelto la MLS, ha firmato un contratto biennale con i Chicago Fire con scadenza fissata per giugno 2028 con rinnovo automatico fino al 2029 al verificarsi di determinate condizioni, ma a fare notizia è il super ingaggio che l'attaccante polacco percepirà in America da circa, come riporta la stampa americana, 15 milioni di euro più altri 5 di eventuali bonus legati al rendimento della squadra e alle singole prestazioni del giocatore (in particolare su presenze e gol). Il giocatore più pagato del campionato rimane Leo Messi con più di 20 milioni annui, Lewa si piazza al secondo posto subito dietro La Pulce.

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