La Juventus alza l'offerta per Kolo Muani: i dettagli

La Juventus ha intensificato i contatti con il Paris Saint-Germain per definire il ritorno in bianconero di Randal Kolo Muani attraverso la formula di un prestito oneroso da 8-10 milioni di euro con obbligo di riscatto, una mossa strategica del dirigente Carnevali per colmare la distanza con il direttore sportivo parigino Luis Campos sulla valutazione complessiva del cartellino. Lo scrive il Corriere dello Sport.
Il club torinese punta a chiudere l'operazione entro il tetto massimo di 35 milioni a fronte di una richiesta iniziale di 40, facendo leva sul totale gradimento del calciatore che ha già bloccato un quinquennale da 5 milioni netti a stagione ed è impaziente di tornare dopo l'ottima parentesi vissuta nella prima metà del 2025.