La Juventus alza l'offerta per Kolo Muani: i dettagli

Il club torinese punta a chiudere l'operazione entro il tetto massimo di 35 milioni a fronte di una richiesta iniziale di 40, facendo leva sul totale gradimento del calciatore che ha già bloccato un quinquennale da 5 milioni netti a stagione ed è impaziente di tornare dopo l'ottima parentesi vissuta nella prima metà del 2025.