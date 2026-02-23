Dati

Perché i giovani non comprano più auto?

Crollano le immatricolazioni nella fascia d'età 18-29 anni

di Redazione Drive Up
23 Feb 2026 - 10:00
© Getty Images

© Getty Images

Lo scontro generazionale tra genitori e figli si sposta sul mercato dell'automobile. I giovani - secondo i dati pubblicati da Unrae ed Experian - vedono il possesso di un veicolo in modo molto diverso. Più per necessità che per scelta: l'Italia è l'unico Paese d'Europa i cui stipendi si sono contratti (-2%) dal 1990 a oggi. Dunque mancano i soldi e la stabilità per poter acquistare una nuova vettura, meglio rivolgersi al mercato dell'usato e pagare attraverso lunghi finanziamenti.
Il nuovo non vende
Gli italiani nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 29 anni fanno sempre più fatica ad accedere al mercato dell'auto. Le immatricolazioni sono crollate del 15,2% rispetto al 2024 e anche le richieste di finanziamento si sono ridotte dell'11,5%. Se il nuovo è inaccessibile, non resta che rivolgersi all'usato: qui le richieste di passaggi di proprietà sono aumentate del 2,9%. Prezzi più accessibili e forme di finanziamento agevolate, supportano i giovani automobilisti nella loro scelta d'acquisto.
Tutti sull'usato
La tendenza a rivolgersi al mercato dell'usato riguarda - però - la popolazione per intero. Le richieste di finanziamento crescono del 4,5% e la scelta di dilazionare il pagamento sta incontra ormai le preferenze dei consumatori. Le rate superiori ai 5 anni aumentano del 10,8% rispetto all'anno precedente e arrivano al 40,8% del totale. La fascia di prezzo più frequente è quella compresa tra i 15 e i 25 mila euro (39,9% del totale): gli italiani non pagano meno, ci mettono solo più tempo. Il 60% dei finanziamenti per nuove automobili è concentrato in 5 regioni del Centro-Nord. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
giovani
auto
mercato auto
auto usate
auto nuove

Ultimi video

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

01:27
Ducati in Superbike

Ducati in Superbike

01:52
Fiat 600 e Abarth 600e

Fiat 600 e Abarth 600e

02:01
Dacia protagonista a Nizza

Dacia protagonista a Nizza

02:00
Rally Racing Meeting a Vicenza

Rally Racing Meeting a Vicenza

00:10
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

15:17
La puntata del 19 febbraio #DriveUp

La puntata del 19 febbraio #DriveUp

01:35
L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

L'editoriale: transizione ecologica in Europa, la conta dei danni

02:29
Maserati regina a Cortina tra design e performance

Maserati regina a Cortina tra design e performance

02:17
Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

Una partnership olimpica, Stellantis e Pirelli

02:15
Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

Fiat 600 e Abarth 600e, le edizioni speciali dedicate ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina

02:18
Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

Omoda 7 SHS-P, tra tecnologia, design e innovazione

01:12
Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

Jaguar Type 00, dal concept al ghiaccio

02:26
Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

Le "Olimpiadi" di Carglass, Best of Belron 2026

00:13
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:00
Ferrari F80

Ferrari F80

I più visti di Drive Up

Marito e moglie hanno aspettato 70 anni per una Porsche

I Signori dell'Auto: Ferdinand Porsche

I Signori dell'Auto: Ferdinand Porsche

Dua Lipa sceglie una Porsche elettrica

Ferrari F80

Ferrari F80

La safety car di Formula 1 è in vendita

Mazda CX-6e, un design che colpisce e interni curatissimi (con un vero e proprio televisore)

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Victor Osimhen - Süper Lig – 75 milioni
12:42
Osimehn salta la Juve? Il retroscena sul mancato stipendio del Galatasaray
12:30
Lazio, Rovella verso l'operazione: i tempi di recupero
12:15
Caso Pavard, l'Inter trema: non convince il Marsiglia, futuro già scritto
12:14
La Germania deve reinventarsi per sopravvivere
11:59
"Il calcio è diventato una pagliacciata, diamoci alla danza", lo sfogo del terzo portiere Contini