Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo tra realtà e virtuale

Con Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, Opel presenta una prima mondiale all'IAA Summit di Monaco di Baviera. Come suggerisce il nome, la concept car mozzafiato non solo offre un'anteprima dei prossimi modelli GSE completamente elettrici, ma sottolinea anche l'impegno di Opel nel segmento delle auto compatte. Inoltre, la Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo offre un'altra anteprima, in quanto può essere vissuta e guidata da chiunque in uno dei simulatori di corse più importanti al mondo, Gran Turismo 7, a partire dall'autunno. Con il suo design straordinario, una potenza di 588 kW (800 CV), 800 Newton metri di coppia, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,0 secondi e una velocità massima di 320 km/h, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo rappresenta l’apice del marchio GSE ad alte prestazioni di Opel.
L'aspetto muscoloso e potente di Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ne sottolinea le eccezionali prestazioni. La carrozzeria è caratterizzata da contorni netti e precisi, uniti a dettagli tecnici e meccanici. Il filo conduttore che attraversa l'intero veicolo è l'Opel Compass (la bussola Opel) ulteriormente affilato. Inoltre, la show car ad alte prestazioni brilla per le numerose soluzioni aerodinamiche, dalle speciali tendine aerodinamiche davanti ai parafanghi anteriori e posteriori alle ruote aerodinamiche particolarmente efficienti, al diffusore aerodinamico attivo e allo spoiler aerodinamico.
Anche l'abitacolo riprende chiaramente il motivo della bussola Opel e trasmette una sensazione di pura passione. Il volante sottile consente una visione diretta delle informazioni più importanti proiettate sull'head-up display, mentre le schermate aggiuntive sono superflue. In questo modo, Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo apre prospettive completamente nuove. Con l'ultimo studio, Opel fonde il mondo digitale con il mondo reale.
