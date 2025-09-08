Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo tra realtà e virtuale

L'aspetto muscoloso e potente di Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo ne sottolinea le eccezionali prestazioni. La carrozzeria è caratterizzata da contorni netti e precisi, uniti a dettagli tecnici e meccanici. Il filo conduttore che attraversa l'intero veicolo è l'Opel Compass (la bussola Opel) ulteriormente affilato. Inoltre, la show car ad alte prestazioni brilla per le numerose soluzioni aerodinamiche, dalle speciali tendine aerodinamiche davanti ai parafanghi anteriori e posteriori alle ruote aerodinamiche particolarmente efficienti, al diffusore aerodinamico attivo e allo spoiler aerodinamico.