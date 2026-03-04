Ciclismo: il colombiano Buitrago vince il Laigueglia

04 Mar 2026

Il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ha vinto la 63/a edizione del Trofeo Laigueglia - seconda prova della Coppa Italia delle Regioni organizzata dalla Lega ciclismo professionistico - con partenza da Albenga (Savona) ed arrivo a Laigueglia (Savona) dopo 192 chilometri. Buitrago si è imposto con un arrivo in solitaria dopo aver staccato il gruppo all'ultimo passaggio sul circuito finale di Colla Micheri. Al secondo posto si è classificato il francese Romain Gregoire che ha battuto in volata Antonio Tiberi, seguito da altri tre italiani, Diego Ulissi, Andrea Vendrame e Christian Scaroni.

