Il ritorno di Alex Schwazer: sarà al via dei Tricolori di marcia ad Alessandria

04 Mar 2026 - 17:47
Alex Schwazer © Getty Images

A 41 anni Alex Schwazer torna a disputare una gara ufficiale a livello nazionale. L'ex campione olimpico della 50 km a Pechino nel 2008, tesserato per l'Atl. San Biagio, al rientro dopo una lunghissima e contestata squalifica per doping, è iscritto al Campionato italiano assoluto della mezza maratona (21,097 km) di marcia, in programma ad Alessandria. La gara si correrà su una nuova distanza per la marcia, che sbarcherà sulla scena internazionale ai Mondiali a squadre di Brasilia (12 aprile) e poi agli Europei di Birmingham (10-16 agosto). 

