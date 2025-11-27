Milan, occhi su Francolino: quanto vale per il Midtjylland

Cosa c'è di più attendibile della miglior difesa della Serie A per valutare le reali potenzialità di un attaccante? La domanda devono essersela posta anche in quel di Milano, dove i rossoneri di Max Allegri, a caccia di una punta per gennaio, sono pronti a sintonizzarsi sull'Olimpico di Roma dove i giallorossi di Gian Piero Gasperini, appunto la miglior difesa del nostro campionato (6 gol subiti), ospitano questa sera in Europa League il sorprendente Midtjylland di Franculino. Già, perché il pericolo numero uno per la Roma è proprio il centravanti che il ds Massara e il milanista Tare stanno seguendo da mesi. Il Midtjylland, che l'ha prelevato a parametro zero dal Benfica, potrebbe lasciar partire a fronte di 25-30 milioni. Sempre che, da qui a gennaio, Franculino non continui a segnare con questa impressionante frequenza facendo di conseguenza lievitare il suo valore.