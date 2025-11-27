Logo SportMediaset

Pallavolo, Fefè De Giorgi coach di leadership al Comune di Bari

27 Nov 2025 - 17:33

"Spesso ci chiedono cosa significhi essere una squadra, la pallavolo è molto interessante per spiegare questo concetto. Non ci sono trucchi o ricette, c'è un percorso, un metodo. Nel volley si possono fare massimo tre passaggi ed è obbligatorio passare la palla, per chiudere un punto tre persone si devono quindi passare la palla. Essere squadra significa interdipendenza e reciprocità, aiutare e non giudicare". Lo ha detto il commissario tecnico della nazionale maschile di volley, Fefè De Giorgi, cominciando la sua lectio magistralis che chiude il corso 'Principi di management e leadership', organizzato dal Comune di Bari in favore dei propri dirigenti. Il coach, fresco campione del mondo, è pugliese. Così ha ricordato che "sono di Squinzano e il patrono della mia città è San Nicola". Come nello sport, ha detto a margine dell'evento, nelle amministrazioni "ci sono le persone, che devono lavorare in un ambiente che le possa far esprimere. Ci sono persone che devono essere attente ad altre persone, che devono fare gioco di squadra per far funzionare bene tutti gli aspetti". 

