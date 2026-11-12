Anniversari

Nissan Qashqai: 20 anni fa l'invenzione del crossover

Quattro milioni di unità vendute dal debutto in Europa, un successo che ha riscritto le regole del mercato

di Tommaso Marcoli
12 Nov 2026 - 12:16
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© Ufficio Stampa

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Prima e dopo. Senza volerlo, come spesso accade, Nissan ha cambiato per sempre il mercato automobilistico europeo con un singolo modello. Perché c'è un prima Qashqai e c'è un dopo Qashqai: quando il crossover ancora non esisteva e quando è diventato il preferito dalla maggior parte degli automobilisti. Sono passati 20 anni, non ce ne siamo accorti. 
Che intuito
E pensare che tutto nasce dopo la decisione di interrompere un progetto. B32A non sarebbe dovuto essere quello che oggi conosciamo come Qashqai, bensì l'erede della berlina Almera. In Giappone fanno i conti e i numeri di redditività non tornano. Si riparte da zero, con un'idea in testa: carrozzeria rialzata ma dimensioni compatte. Unire la sicurezza percepita dell'una con la praticità dell'altra. Qualcosa che non si era mai visto ma che è destinato a diventare la regola anche per tutti gli altri.
Qualche dubbio
La presentazione del prototipo accende la curiosità degli addetti ai lavori ma anche i dubbi di chi si chiede a cosa serve un SUV privo di capacità in fuoristrada. E poi il nome: Qashqai è un popolo nomade iraniano, impararlo non è semplice, pronunciarlo peggio ancora. Eppure i vertici europei di Nissan decidono di comunque mantenerlo, una scelta che sarà una parte importante del suo successo. Un veicolo inedito con un nome unico, una strategia di marketing indiretto che funziona.
Cambia una Paese
Nissan ipotizza 100 mila unità ogni anno e fissa il suo obiettivo di vendita. Traguardo raggiunto in soli nove mesi. L'Europa accoglie entusiasta questa nuova formula e lo stabilimento di Sunderland (dove è costruita) si vede costretto ad aggiungere un turno di produzione in più per star dietro alla domanda. Nel 2012 dalle linee escono 310 mila Qashqai, un record. Sarà di 4 milioni il totale in questi 20 anni, in continua crescita. La terza generazione è oggi disponibile con il sistema E-Power: il motore termico ricarica la batteria la quale aziona il propulsore elettrico che muove l'auto. Una risposta semplice alle richieste di efficienza che ormai il mercato (e la politica) richiede. In futuro chissà, Qashqai resta e resterà un momento di svolta per la storia dell'automobile europea.

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